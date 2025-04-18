Gıdayı don vurdu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Türkiye genelinde en az 35 ilde zirai don tarımsal üretimi vurdu. Ege ve Trakya’da üzüm bağları, İç Anadolu’da kayısı, kiraz ve elma, Karadeniz’de fındık, Çukurova’da narenciye bahçeleri, karpuz ve Doğu Anadolu’da badem, ayva… Ziraat odaları ve üretici birlikleri yaşananı “afet” olarak yorumlarken enflasyon nedeniyle yüksek olan gıda fiyatlarının daha da yükseleceğine ve ihracatın da olumsuz etkileneceğine dikkat çektiler. Bakanlık sigortası olmayan çiftçilere de “masraf” ödemesi için çalışma başlatıldığı bildirse de üretici umutsuz.

FİYATLAR ARTACAK

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı da “İklim krizinin etkisiyle mart ayında sıcak bir ay geçirdik ve ağaçlar uyandı. Ancak onun üzerine bu don olunca çok etkisi arttı. Yapraklanan ürünler dondan daha fazla etkilendi. Kiraz, bağ ve diğer tarla bitkileri çok etkilendi ve çok büyük zarar var. Üretici maliyetini karşılayamayacak. Don nedeniyle rekolteler düşecek piyasada da arz talep sebebiyle fiyatlar artacak” diye konuştu.

“ASGARİ BİR YARDIM YAPILACAK”

Bakanlığın “masraf” ödeme açıklamasının altının boş olduğuna dikkat çeken Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da “Salihli’de kayısıdan üzüme tüm ürünleri don vurdu. Saruhan’da zararımız çok daha büyük. 120 bin dekar bağın sadece 50 bin dekara sigortalı. Asgari oranına göre bir miktar para ödenecek. Kuru üzüm sadece Manisa’da üretiliyor. Bu yıl rekolte düşecek. Ekonomide bir arz talep dengesi var tüketici bu sene çok yüksek fiyatlara ürün yiyecek” ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL DA TEHLİKEDE

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, “Tarihin en büyük don olayıyla karşı karşıyız. Belli bir ürün değil tüm ürünleri etkileyen bir doğal afet yaşadık. Acilen afet bölgeleri ilan edilmeli ve o bölgelerdeki çiftçinin zararları karşılanmalı. Üzüm bağlarının yüzde 80’ı dondan etkilendi. Yapraklanan bağlar bu yıl çiçek açmazsa gelecek sene de ürün veremeyecek. Çok büyük zararda çiftçilerimiz. Girdi maliyetleri karşısında ezilen çiftçiye destek verilmeli şart. Gıda enflasyonunu düşündüğümüzde tüketici için fiyatlar daha da yükselecek. Bazı ürünler ithalat ile karşılanmaya çalışacak” dedi.