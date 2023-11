İzmir’de 100 bin atalık kışlık sebze fidesi üreticiye dağıtıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından atalık yerel tohumların geliştirilmesi için kurulan Can Yücel Tohum Merkezi’nde yetiştirilen 100 bin kışlık sebze fidesi üreticilere dağıtıldı. Özel olarak yetiştirilen brokoli, karnabahar, piramit karnabahar, lahana, Brüksel lahanası, azman lahana, karalahana olmak üzere 7 çeşitten oluşan fidelerin, 60 bini Kültürpark’ta ve 40 bini Buca’da kurulan üretici pazarlarındaki çiftçilere dağıtıldı. Çiftçiler atalık sebze fidelerini tarlalarında yetiştirip, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretici pazarlarında halkla buluşturacak.

2023 YILINDA 1 MİLYON FİDE HEDEFİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Eğitim Ar-Ge Ve Koordinasyon Şube Müdürü Serkan Solak, “Tunç Başkanımızın Başka Bir Tarım Mümkün vizyonu doğrultusunda 2023 yılında 1 milyon fide hedefimiz vardı. Üreticilerimize fidelerimizi getirdik. Şu an kışlık fide dağıtıyoruz. Daha önce yazlık fidelerimizi dağıtmıştık. 1 milyon fide hedefimizin şu an 800 binine ulaştık. Bu fideler bizim atalık yerel tohumları kullanarak Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretmiş olduğumuz fideler. Bu fideleri biz halkımızla buluşturuyoruz. Bu çalışmalarla üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmış oluyoruz. Onlara destek oluyoruz. Kültürpark’ta açılan üretici pazarımızda yaklaşık 80 üreticimize bu fidelerimizi veriyoruz. Onlar da üretmiş oldukları ürünleri halkımızla buluşturuyorlar. Bizler çiftçilerimizin yanında olmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUMA YEDİRDİĞİM ÜRÜNÜ İZMİRLİYE YEDİRİYORUM”

Atalık fideleri tarlalarıyla buluşturmak üzere alan Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden İnci Ciritoğlu, “Öncelikle bütün bu destekler için Tunç Soyer’e teşekkür ederim. Bu sene 4‘üncü senemiz. İlk olarak Pagos’ta beraber başlamıştık bu maceraya. Tunç Soyer’in desteğiyle, Neptün Soyer’in desteğiyle hem kooperatifçi olmayı, hem üretmeyi, hem de yoktan var etmeyi öğrendik. Bize kışlık ve yazlık fideler veriyorlar. Yazlık fidelerimiz çok verimliydi. İnşallah kışlık fidelerimiz de öyle olacak. Bize verilen yerel tohumlar, hibrit tohumlardan daha verimli. Hibrit tohum yerine yerel tohum kullanmak hem ülke ekonomisi hem de gelecek kuşaklar için önemli. Ben hep yerel tohumdan yanayım. Çünkü ektikten sonra biz de tohum alıyoruz” dedi.

Üretici pazarına sabah çok erken geldiklerini belirten İnci Ciritoğlu, “Müşterilerimiz sabah bizi bekliyor. Biz tabii müşteri demiyoruz, çünkü aile gibi kardeş gibi olduk. İnsanlar buraya gelip sosyalleşiyorlar, kadınlara destek oluyorlar. Bizler için de çok güzel bir ekonomik katkısı var. Hem kendi emeğinin karşılığını alıyorsun ve karşındakine diyorsun ki ben çocuğuma yedirdiğim şeyi sana yediriyorum. İlaçsız, denetimli, sağlıklı ürünleri yediriyorum” diye konuştu.

“GİRDİ MALİYETLERİMİZİ AZALTIYOR”

Ödemiş Kaymakçılı çiftçi Cüneyt Işık, “Normalde biz fidelerimizi fabrikadan alıyoruz ama fiyatları yüksek geliyor bize. Baharda yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden fidelerimizi aldık, memnun kaldık. Hala pazarda satıyoruz. İnşallah bunlar da güzel verim verecek. Biz daha önce zeytin fidelerinden başlamıştık destekleri almaya. Çok güzel bir şey bu. Bunu normalde parayla alıyoruz. Tanesi 2 liradan 2 bin liralara kadar çıkıyor. Bizim girdi maliyetlerini ciddi anlamda azaltıyor. Pazardan da gayet memnunuz. Halkla iç içe olduk. Ürünlerimizi de burada satacağız” dedi.

“İNSANIN KENDİ DOĞDUĞU YERDE ÜRETMESİNDEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY VAR MI”

Urla Kuşlar Köyü’nden çiftçi Adem Kazan, “Bu yardımdan güzel bir şey olur mu? Herkes onar beşer alıyor, dikiyor, faydalanıyor. Biz her şeyden çok memnunuz. Çiftçi on kilo biber çıkarsa bile getiriyor burada satıyor. Biz bunu yapamıyorduk. Mandalinasından bal kabağına ne varsa getirip burada satıyoruz. Aracı da aradan kalkıyor. Millet de faydalanıyor, biz de faydalanıyoruz. Milletime derim ki yerli tohum eksin. Hibrit tohumlar bizim kendi tohumumuz değil. İnsanlar hibrit tohumları verimi çok diye ekiyor ama bizim yerli tohumlarımız da çok verimli. İnsan kendi doğduğu yerde üretse kazansa bundan daha güzel bir şey var mı? Herkes memnun bu pazardan. Üretici de tüketici de memnun. Tüm bu çalışmaların devam etmesini isterim. Allah Tunç Başkanın tuttuğunu altın etsin. Biz çok memnunuz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUMA BU FİDELERLE BAKIYORUM”

Bayındır’dan Elif Öksüz, “Çok güzel. Bizlere faydası olduğu için başkanımıza teşekkür ederiz. Onların verdiği fidanları dikip yetiştirip buraya getiriyoruz. Biz halka faydalı oluyoruz, halk da bize faydalı oluyor. Hepimiz birbirimizden memnunuz” dedi.

Bayındır Kızıloba Köyü’nden Serap Nemutlu ise, “Bizim mesela bir pazaryeri alma imkanımız yok. Sağ olsun Tunç Soyer, bu pazaryerini açtı. Evime buradan kazandıklarımla katkı sunuyorum. Çocuklarıma bu verdiği fidelerle bakıyorum. Verdiği fidanlar çok güzel. Ben dağ köylerinde oturuyorum. Ceviz fidanı da kestane fidanı da verdi bize. Domates, biber, patlıcan fidanları verdi, çok güzel yetiştirdik, sattık burada. Hatta başka yerden aldığımız fideler hastalık tuttu ama bu fidelerden çok memnun kaldık. Allah razı olsun herkesten” ifadelerini kullandı.