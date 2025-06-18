Malatya'yı zirai don vurdu: Iğdır'da verimli kayısı sezonu

Kayısı diyarı olarak bilenen Malatya, bu yıl zirai don nedeniyle kayısıda verimsiz bir sezon yaşıyor. Iğdır'da ise üreticiler bu yılın bol verimli geçtiğini aktardı.

Iğdır’a büyükşehirlerden gelerek babasının köyüne yerleşen Özgür Eyrice de ilk kayısının kendi bahçesinde yetiştiğini ve hasadını yaptıklarını ifade ederek, “Bu yıl üretim bereketli oldu. Taşburun köyünün kumlu toprakları ve Ağrı Dağı’nın eteklerinde olması kayısının kalitesini artırıyor. Ayrıca bamya yetiştirmeye de başladım” şeklinde konuştu.

Eyrice, maliyet ve işçi sıkıntılarının da olduğunu dile getirerek,"kayısının toplanması biraz meşakatli, dışarıdan genelde işçi getiriyoruz" dedi.

KENTTE 4-5 ÇEŞİT KAYISI YETİŞİYOR

Iğdır’da ilk kayısıyı üretmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten 78 yaşındaki emekli öğretmen Timur Eyrice, kentte 4-5 çeşit kayısının yetiştiğini ifade etti. Özellikle “şalak” adı verilen kayısının yalnızca Iğdır, Nahçıvan ve Ermenistan’da yetiştiğini ve yüksek aromasıyla sofralık olarak tercih edildiğini söyledi.

Iğdır kayısıları yalnızca bölgedeki tüketicilere değil, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Bursa gibi büyük şehirlere de gönderiliyor. Batman'dan gelen mevsimlik tarım işçisi, “Iğdır kayısıları çok güzel, bahçe sahibinin ilgisi de çok iyi” diye konuştu.

"IĞDIR KAYISILARI ARTIK İHRAÇ EDİLİYOR''

Sarı altın olarakta anılan Iğdır kayısıları artık yalnızca iç pazarda değil, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere, yurtdışına da ihraç edilmeye başlandı. Yıllardır kayısı tüccarlığı ve üreticiliği yapan Kahraman Tanık, “Kayısı ticaretiyle ilgileniyorum ve hem iç piyasaya hem de ihracata yönlendiriyorum. Bu yıl kayısı rekoltesi güzel olsa da dolu yağışı nedeniyle bir miktar zarar oldu. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, Batman’dan işçi getirdik ama bu maliyetleri artırıyor. Buna rağmen her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracatımız olacak” dedi.



