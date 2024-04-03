Muğla’da kadın üreticilere destek devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında kadın üreticilerle başlattığı alım garantili çiçek üretimi dikimine 2024’de de devam edecek. Bu yıl 1 milyon çiçek üretilmesi hedefleniyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:22
Muğla’da kadın üreticilere destek devam edecek
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Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2015 yılında hayata geçirilen alım garantili çiçek üretimi ile bugüne kadar 25 milyon çiçek üretimi yapan üreticiler 2024 yaz sezonu dikimine başladı. 2024 yaz sezonunda 1 milyon çiçek üretilmesi hedefleniyor. 

Kadın üreticilerle 3 sera ile başlayan çiçek üretimi bugün 30 sera, 60 üreticiye çıktı. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki sezon çiçek dikimi yapan kadın üreticiler 2023 yılında yazlık ve kışlık olarak 1 milyon 160 bin çiçek üretimi gerçekleştirdi. 

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL OLAN ÇİÇEK ÜRETİLDİ

2015 yılından beri piyasa değeri 50 milyon TL olan çiçek üretimi gerçekleştirildi. Köyceğiz ve Ortaca’daki 30 serada yazlık ve kışlık olarak üretilen mevsimlik çiçekler, sukulentler, çalılar ve ağaçlar, Aydın, Afyon, Ankara, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Mardin şehirlerine de gönderilerek cadde ve sokakları süslüyor.


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