Muhalefet, zeytinlikleri madenciliğe açan teklife karşı ‘yol haritasını’ belirledi: TBMM’den geçerse, AYM’ye götürülecek

“Torba teklif” TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda muhalefetin, çevrecilerin, köylülerin tüm itirazlarına karşın 26 saatlik rekor süreli görüşme sonrasında kabul edilmişti. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Muhalefet partileri, genel kurul görüşmelerinde de başta zeytinlerle ilgili madde olmak üzere tartışmalı düzenlemelerin geri çekilmesi için uğraşacak. Yoğun muhalefet genel kurulda da sürdürülecek. Ancak iktidar tüm itirazlara karşın teklifi genel kurulda da kabul edip yasalaştırırsa, CHP düzenlemenin iptali için AYM’ye gidecek. Teklifteki zeytinlerle ilgili madde Muğla’daki Yatağan, Yeniköy ve Kemerkey santralleri için koordinat da verilerek “adrese teslim, kişiye özel düzenleme” olarak değerlendiriliyor. Anayasaya aykırı olduğu vurgulanıyor. Komisyondaki görüşmeler sırasında da muhalefet milletvekilleri eğer teklif TBMM’de kabul edilirse AYM’ye götürüleceğini dile getirdi. Muhalefet partileri, teklifin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek geri çekilmesini istedi. Bunun için komisyonda 6 önerge verildi. Ancak hepsi reddedildi.

‘ŞİRKETLERİN SİPARİŞİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Zeytin Yasası’nı delik deşik edecek uygulamaları hayata geçirmeye çalıştığını belirterek, “Santral sahipleri olan Limak, İçtaş ve Aydem şirketlerinin AKP’ye sipariş ettiği kanun teklifi, 26 saat süren toplantının ardından Sanayi Komisyonu’ndan geçti. Ancak yasalaşmadan önce genel kurul aşaması da olacak. Oradan da geçerse AYM. Mücadelemiz işçiden, doğadan, planlı üretimden yana sonuna kadar devam edecek” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, teklifteki birçok maddenin anayasaya aykırı olduğuna vurgu yaparken, “Anayasamızın 168. maddesinde tabii servetler ve kaynaklar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır hükmüyle koruma altındayken burada şahsi, özel ve adrese teslim bir yasa çalışmasının konusu yapılmış durumda. Bu adrese teslim yasa yapma işi anayasamızın 10. maddesindeki kişilere, zümrelere ya da gruplara ayrıcalık yapılamayacağı anayasal hükmüne aykırılıklar oluşturuyor” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, düzenlemenin AYM’den döneceğine işaret etti.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, “Bu kanun teklifi temel maddeleri itibarıyla anayasaya aykırı. Zaten kanunlaşsa bile biz CHP olarak bu kanunu AYM’ye mutlaka götüreceğiz” dedi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifin açıkça anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. İktidarın anayasaya aykırı olduğunu bile bile düzenlemeyi yasalaştırmaya çalıştığına dikkat çeken Arı, “Bu kanun çıktıktan sonra ne mi olacak ? AYM’de dava açılacak. AYM’nin en azından bir yıl gibi bir süre sonra iptal kararı verme ihtimali yüksek ve iptal kararı verirken de son dönemlerdeki alışkanlıkları gereği işte 9 ay ya da 1 yıl gibi süre içerisinde idareye ‘bu hususu düzelt’ diye süre verecek. Yani en az 2 yıl süre ve bu süre içerisinde atı alan Üsküdar’ı yani kömür ocaklarını, maden ocaklarını açanlar işini görmüş olacak ve bu geçen süre sonrasında da kanun iptal edilecek. Yaklaşık belki de iki yıl sonra bu madde iptal edildikten sonra burada yeniden bu konular görüşülecek ama o şirketler amacına ulaşmış, o doğa tahrip edilmiş olacak” dedi.

‘MERALARA DA SALDIRI’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, meraların hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamayacağına işaret ederek, teklifin meralara da “büyük bir saldırı” olduğunu vurguladı. Sarıbal, “Tabii, biz AYM’ye götüreceğiz bunu” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın sürekli anayasaya aykırı düzenlemeler getirdiğine dikkat çekti. Bülbül, AYM’den, Danıştay’dan dönen düzenlemelerin yeniden getirildiğini vurguladı.

‘AYM’DEN DÖNECEK’

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, orman vasfındaki taşınmazların MAPEG’e ücretsiz olarak devrinin açıkça anayasa ihlali olduğuna dikkat çekerek, “Bu da kuvvetle muhtemel, çok açık hüküm olduğu için AYM’den dönecek” dedi.