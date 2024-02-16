Tariş Başkanı Ferhat Şen: Çiftçinin sıcak yuvası olacağız

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde ocak ayında yapılan genel kurulun ardından yeni başkan Ferhat Şen oldu. Tek listeyle girilen seçimlerde Ali Rıza Türker 37 yıl sonra görevini Ferhat Şen’e devretti. Kurumun küçülme eğiliminde olduğunu aktaran Şen “Üreticinin güvenini tekrar kazanmak zorundayız” dedi. Şen, yeni dönemi ve atacakları adımları Cumhuriyet’e anlattı.

“GİRDİLERDE PİYASA ARTI FİYAT”

Kooperatifçiliğin amacı üreticiye, çiftçiye ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmek olduğunu vurgulayan Şen “Biz bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Şimdiden bünyemizde bulunan 8 bin ortak için toprak altı gübrenin pazarlığına başladık. Girdileri düşürebilmek için firmalarla görüşüp piyasa altında en uygun fiyatı vermeye çalışacağız” diye konuştu.

“MALİYETLER ARTIYOR”

İklimsel koşullardan üzüm bağlarının da etkilendiğini hatırlatan Şen “Hem zamansız yağışlar hem sıcaklık üretimi etkiliyor. Sıcaklıkların aşırı yüksek olması bağlarımızda mantar hastalığı dediğimiz sorunların çoğalmasına neden oluyor. Bu çiftçinin maliyetini de artırıyor. Özellikle ilaçlamada maliyetler artıyor. Dekarda 10 liraya mal edeceği ürünün maliyeti bu sefer 15 liraya çıkıyor. Geçen yıl maalesef tüm dünyada olduğu gibi rekoltede ciddi bir düşüş var. Önümüzdeki sezon nasıl olacağını bilmiyoruz. Şu an çoğu firma, ihracatçı firmalar da dahil yeni döneme stoksuz girecek. Bu da bizim yeni dönemde en büyük artımız olacak. Fiyatların iyi olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tariş’e bağlı ortak sayısının artacağını beklediklerini söyle Şen “TARİŞ’i çiftçinin sıcak yuvası haline getirdiğimizde ortak sayımız da artacak. Yeter ki aramızdaki o köprüleri iyi kuralım. Birlikten kuvvet doğar. Çiftçinin ürününü en iyi şekilde değerlendirirsek, maliyetlerini istediği seviyeye çekersek bazı şeyler kendiliğinden oluşacak” değerlendirmesinde bulundu.

“MASANIN İKİ TARAFINDAYIZ”

Şen son olarak şunları söyledi: “Yaşanan sorunların farkındayız, bizim elimizde de sihirli bir değnek yok ama sorunların üzerine kalem kalem gideceğiz. Biz masanın her iki tarafındayız. TMO, Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Üretici lehine ne yapabiliriz bunun için uğraşıyoruz. Tüm dünya birliklere, kooperatiflere çok önem veriyor. Bizler de bunu kurumlarımızda yaşatabilirsek daha iyi olacağız. Bu kurum halden 80-90 bin ton üzüm alırken 12 bin üzüm alan seviyelere düşmüş. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bizim ana hedefimiz tekrar 40-50 bin tonlar alır hale getirmek.”