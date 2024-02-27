Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova oldu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin 2022/2023 dönemi olağan genel kurulu yapıldı. Yapılan oylama sonunda Fikret Akova oy birliğiyle başkanlığa seçti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:36
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova oldu
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Fikret Akova seçildi. Birliğin 2022/2023 olağan genel kurulu 102 delegeden 101’inin katılımıyla gerçekleşti. Seçimle iş başına gelen Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları ilk yönetim kurulu toplantısında Fikret Akova’yı o birliğiyle başkanlığa seçti.

Akova başkanlığında birlik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hilmi Sürek, Murat Özbaş, Halil Zahit Mert, Hüseyin Yalazı ve İsmail Acar.

AKOVA: ORTAK SAYIMIZI ARTIRMAK AMACINDAYIZ

Başkan Akova, genel kurulda yaptığı konuşmada yapıcı ve yenilikçi anlayışla yola çıktıklarını vurgulayarak, Tariş Zeytinyağı markasını bugün olduğundan daha iyi yerlere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Akova, “Yapıcı ve yenilikçi anlayış ve yaklaşımla yola çıktık. Yürüteceğimiz çalışmalarla Tariş’i bugün olduğundan daha iyi yerlere taşıyacağız. Ortak sayımızı artırmak amacındayız. Bunu yaparken, gençleşmeyi de önemsiyoruz. Üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz.  Çok ürün alıp, çok satacağız. İç piyasa kadar ihracata da önem vereceğiz’’ dedi.

Akova, kooperatif yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek, konuları ortak yaklaşımlarla ele alacaklarını anlattı. İklim krizleri ve kuraklıkla son yıllarda tarımın dünya gündeminin ilk sıralarına oturduğunu ifade eden Akova, “Tarım ve tarımsal faaliyetler bugünün en çok tartışılan ve çözümler aranan konusu. Gelecekte de bu konu çok daha fazla gündeme gelecek. Biz üretimin temel özneleri olan çiftçiler bir nefer gibi topraklarımızda daha iyiyi daha fazlayı üretmek için bundan sonra da büyük çaba göstereceğiz” diye konuştu.


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