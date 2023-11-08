Tariş, zeytinyağ alım fiyatını açıkladı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:23

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:34

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 ürün alım fiyatını duyurdu. Titiz çalışmalar sonucu belirlenen fiyatla üreticinin haklarını ve ürünün değerini korumayı amaçladıklarını belirten Sürek, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin açıkladığı 295 TL fiyatın piyasada belirleyici olacağını ifade ederek, “Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ülke, bölge ve zeytinyağı üreticileri için önemli bir güçtür. Tariş, her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kaynaklarını ortaklarının ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için kullanacaktır. Belirlediğimiz ürün alım fiyatında kooperatiflerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri en önemli kriter olurken, rekolte miktarları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate aldık” dedi.

“TARİHİN EN YÜKSEK REKOLTESİ”

Sürek, 2022-2023 Türkiye zeytinyağı rekoltesinin 421 bin ton ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, bunun ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli getirisi olduğunu açıkladı. Hilmi Sürek, açıklanan fiyatın başta Tariş camiası olmak üzere tüm üreticilere, sektöre ve ülkeye hayırlı olmasını dilediğini de sözlerine ekledi.