Tüm Üretici Köylü Sendikası Malatya Temsilcisi Köse: Üreticilerin yüzde 60'ı kayısılarını sulayamadı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:09

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:09

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin Doğanşehir ve Akçadağ’da sulama kanallarında bıraktığı tahribat nedeniyle geçen sene temmuz ayının sonunda çiftçilere su verildiğini belirten Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN) Malatya Temsilcisi Mazlum Köse, bu durumun kayısı bahçelerinde verim kaybına neden olduğunu söyledi.

"ÜRETİCİLERİN YÜZDE 60'I KAYISILARINA SU VERMEDEN HASAT YAPTI''

Akçadağ Ziraat Odası’nda toplanan çiftçiler adına konuşan Köse, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sene depremden dolayı, kanalların tahrip olmasından dolayı ağustos ayında, temmuzun sonunda sulama yapabildik. Bu şunu getirdi. Ağaçlar zamanında sulanmadığı için bir verim kaybına neden oldu. Bu sene de Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Akçadağ Sulama Birliği’nin emrine araç gereçlerini vermesine rağmen zamanında kanallar temizlenmedi. Kanalların temizlenmesi yetiştirilemediğinden dolayı ayrıca sulamayı yaptıran mühendislerin kendi liyakat alanı olan sulamayı yaptırma işlerinin dışında görevlerinden alınarak farklı görevlere verildi. Sulama yaptırması liyakatsiz, işi bilmeyenler elinde yaptırıldığı için şu anda Akçadağ Sulama Birliği’ndeki tüm kanallarda sular düzensiz ve kontrolsüz şekilde akıyor. Bu sene Akçadağ Sulama Birliği’ndeki tüm köylerin üreticilerinin yüzde 60’ı kayısılarına su vermeden hasat yapmak durumunda kaldılar.

"CİDDİ ANLAMDA KALİTE VE VERİM KAYBIDIR''

Sulamasını yapmadan hasat yapmak şu demektir; ciddi anlamda verim kaybıdır, kalite kaybıdır. Bu da kendiliğinden ücretlerin düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu sorunların tamamı, Akçadağ Sulama Birliği Başkanlığı’nın ve yönetiminin liyakatsiz olarak işçileri çalıştırmasından kaynaklı, kendi içerisinde sorunlarını, kurum içindeki sorunları üreticiye yansıtmasından kaynaklıdır. Bundan dolayı, Akçadağ Sulama Birliği Başkanlığı bir an önce gerçekten mühendisleri, liyakatli mühendisleri kendi görevlerinin başına vermeleri gerekiyor. Suyu rotasyonlu bir şekilde, düzenli sulama yaptırması gerekiyor. Bakın temmuzun sonundayız. Hasat da bitti ama halen kayısısını sulamayan onlarca, yüzlerce çiftçimiz var. Bu suyun olmamasından değil; kanalların temiz olmamasından değil, bu yalnızca sulama birliğinin beceriksizliğinden olmuştur. Düzenli sulama yaptıramamasından olmuştur. Burada çiftçilerle birlikte şunu söylüyoruz; Üretici Köylü Sendikası olarak, Sulama Birliği Başkanı bir an önce aklını başına almalı ve mühendisleri kendi görevlerinin başına göndermeli, bahçelerin sulamasını bir an önce bitirmelidir.”