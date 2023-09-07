​İzmir’de 101. kurtuluş yıldönümü coşkusu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:37

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:37

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 101’inci yıldönümünde şehirde coşku yine tavan yapacak. Zafer yürüyüşü, çelenk sunumu, bayrak töreni, süvari birliklerinin geçişi, hava gösterileri, fener alayı ve konserle sonlanacak 9 Eylül’ün coşkusu tüm kente yayılacak.

İZMİRLİLER 350 METRELİK DEV BAYRAĞI TAŞIYACAK

İzmirliler 9 Eylül Cumartesi gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 101.Yıl Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15' ten itibaren gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, tango, zeybek gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da yer alacak.

HAVA GÖSTERİLERİ NEFES KESECEK

Saat 17.00’de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 18.10’dan itibaren hava gösterileriyle renklenecek. İlk olarak Solo Türk, hemen ardından ise Türk Yıldızları İzmirlilere görsel bir şölen yaşatacak.

İZMİRLİLER FENER ALAYI'NDA BULUŞACAK

İzmir'in 101. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Vasıf Çınar Bulvarı’ndan geçerek Kültürpark Lozan Meydanı’na kadar devam edecek Fener Alayı'nın ardından, bu yıl 9 Eylül konseri Kültürpark Çim Alan’da yapılacak. Saat 21.00'de, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tan Taşçı 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak.