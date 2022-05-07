Yılların emektarı Şükran Soner, Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluş yıllarındaki koşulları anlattı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazeteci arkadaşı Yunus Nadi’yi (Abalıoğlu) karşısına alarak, “Bak çocuk, İstanbul’da bütün bu Cumhuriyet düşmanı ve hilafet yanlılarına karşı mücadele verecek bir gazete çıkaralım. Gazetenin adı da yeni rejimimiz Cumhuriyet ile özdeş olsun. ‘Cumhuriyet’ koyalım adını. İstanbul’daki eski İttihat ve Terakki’nin Merkezi Umumi (Genel Merkez) binasını Pembe Köşk’ü de gazetenin merkezi yapalım. Var mısın? Ne dersin başarabilir miyiz bu işi!” dedi.

Böylelikle tarihe geçecek bu gazeteyi kurma görevini Atatürk, Yunus Nadi’ye verdi.

Gazetemiz yazarı Şükran Soner, Cumhuriyet'in tarihini ve kuruluşunda yaşananları Cumhuriyet TV'de anlattı.