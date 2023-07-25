Prof. Dr. Ahmet Ercan Cumhuriyet TV'de deprem riski bulunan bölgeleri açıkladı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:43

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:48

AFAD'ın verilerine göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bize şu an olumsuz bir bilgi gelmedi. Sadece Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü haberi geldi. Arkadaşlarımız oraya gidiyor. Ağır hasarlı binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde yıkılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir" açıklamalarında bulundu.

"ADANA İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Adana için bir hafta önceden sosyal medya hesabından uyarıda bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "6 Şubat depremlerinden sonra, sarsıntıların gerek derinlik gerek konum olarak kuzey batıya doğru kaydığını gördük. Göksun ile Kozan arasında artçı deprem birikimlerini gördük. Geçen hafta depremden korkanlara yanıt vermek üzere, Kozan ya da Göksun'da küçük-orta depremlerin olabileceği uyarısını yapmıştım. Bugün olan deprem budur. 5,5 büyüklüğündeki bir deprem Adana için yıkıcı olmaz, olmadı da. Kozan Adana'ya yakın bir yer. Yıkım olmasa da Adana çok sarsıldı. Kozan'daki bu depremin Adana'ya kayıp kaymayacağı merak ediliyor. Ben Adana içinde büyük bir deprem beklemiyorum. Bugünkü deprem ile 11 il depreminden kalma gerginliğin atıldığı kanısındayım" şeklinde konuştu.

"DEPREM KIRIĞI YIKMAZ DEPREM SARSINTISI YIKAR"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirten Ercan, "Depremlerden etkilenen 11 il arasında Adana en büyüğü. Adana'nın yerleştiği yer de Çukurova. Dolayısıyla bu bölgede nerede deprem olursa olsun sarsıntılar Adana'yı hep etkiliyor. Son depremlerde Adana'da kırık olmamasına karşın yeni yapılmış yapıların dahi toptan göçtüğünü gördük. Deprem kırığı yıkmaz depremin sarsıntısı konutları yıkar. Eğer toprak ıslaksa deprem hasarı daha fazla olur. Artçı depremlerin nerede olacağı merak ediliyordu. Ana kırıklar üzerinde her yerde artçı deprem olur" dedi.

"ORTA VE KÜÇÜK DEPREMLER 4-5 YIL SÜRER"

Ercan 11 ili etkileyen büyük depremlere ilişkin, "Bana göre o bölgede yakın zamanda büyük boyutta deprem olma olasılığı yok" dedi ve şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta dünya deprem tarihinde görülmeyen bir olay oldu. Türkiye'nin güney ortasında dört tane kırık boyunca depremler oluştu. Dünya deprem deneyimlerinde bu türk dört kırıklı dört tane deprem yoktur. Genellikle Türkiye'de deprem sonrası hizmetler konusunda bayağı başarılıyız diyebilirim. Ancak bu deprem biraz şaşırttı ve kırana dönüştü. Bu depremin sosyal ve ekonomik boyutları var. Türkiye Cumhuriyeti'ne 120 milyar dolarlık bir maliyeti var. Böyle bir olayı daha önce bu boyutta deneyimlemedik. Orta ve küçük depremler gelecek 4-5 yıl sürecektir. Çünkü bu gibi dört tane depremde çıkan toplam gerginlik büyüklüğü 8'dir ve Türkiye'nin algılama geçmişinde görülenin en büyüğüdür."

RİSK ALTINDAKİ BÖLGELERİ TEK TEK SAYDI!

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna vurgu yapan Ercan deprem riski olan yerleri şu cümlelerle anlattı:

"Türkiye'de her 5 yılda bir büyük deprem olur. Anadolu'nun kuralıdır bu. Depremler kuzey anadolu kırığı boyunca yerleşmiş olan kentleri etkiler. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da yüzde 13'ü Doğu Anadolu'da oluşur. Saydığım yerlerde yıkıcı depremler olacaktır. Ancak tarih ve büyüklük vermek mümkün değil. Ancak Marmaris, Rodos, Bodrum arası çok etkin görünüyor. Sisam, Kuşadası bölümü şu an etkin değil. Ortaklar, Germencik arasının bir deprem üretmesini beklerim. Bunun yanında Denizli ve Sakarya Çukuru deprem bekleyen yerlerdendir. Kaynaşlı'dan Gölcük'e kadar olan kesim bana göre deprem duyarlıdır. Tunceli, Ovacık, Ünye, Erzincan'ın Kemaliye'si, Kars Horasan, Amasya Merzifon deprem için olağan yerlerdir."

İSTANBUL İÇİN TARİH VE YER VERDİ!

Beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Ercan, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Deprem uyarıları ve haberleri meteoroloji haberleri gibi haftada bir değişmez. Deprem konusunda bir açıklama yaptığınız zaman artık 100-200 yıl geçerlidir. Medyanın fazla ilgisi sebebiyle her hafta yeni bir deprem haberi yapılıyor, halkın morali bozuluyor. Ben 1999 yılından beri Marmara depremini 2045'ten önce beklemediğimi söylüyorum. Bu fikrimi hiçbir zaman da değiştirmedim. Bir tanesi Küçükçekmece önünde 6,4-6,7 büyüklüğünde, bir tanesi de Silivri önünde 7-7,2 büyüklüğünde iki depremle kuzey marmara kırılacaktır. Güneyde olacak deprem de Bandırma ile Armutlu arasında 6-6,4 büyüklüğünde bir gerginlik atacaktır. En erken 2045'te desem de 2075 veya 2150 yıllarına uzama ihtimali de yüksek. Basının 'Büyük İstanbul depremi' demesi yanlıştır. Deprem olmadan depremin büyük olacağını basın nereden biliyor ki? Bilim adamlarının da 7,5-8 büyüklüğünde deprem olabilir sözleri halkı ölmeden öldürmek oluyor. İnsanları paniğe sevk ediyor. İstanbul'un kentsel dönüşümü için 25 milyar dolar gerekiyor. Bu para yok, olmadığına göre İstanbul kentsel dönüşüme uğrayamaz."