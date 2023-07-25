Adana'daki deprem Kayseri'de de hissedildi... Yurttaşlar sokağa döküldü!
Adana Kozan'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedilirken, yurttaşlar sokağa döküldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.
Depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü.
Deprem anı da işyerlerinin kamerasına yansıdı.
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