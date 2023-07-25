Son dakika... Adana beşik gibi sallanıyor: Peş peşe depremler!

Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5, 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:07
Son dakika... Adana beşik gibi sallanıyor: Peş peşe depremler!
Abone Ol google-news

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından üç deprem daha yaşandı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ilk depremin saat 10.33'te 3.5 büyüklüğünde, ikinci depremin saat 10.48'te 3.9 büyüklüğünde, üçüncü depremin ise saat 10.57'de ve 4.4 büyüklüğünde yaşandığını aktardı.

İlk deprem yerin 6.88, ikinci depremin yerin 7 ve üçüncü depremin ise 9.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Adana deprem Kandilli Rasathanesi KOZAN

İlgili Haberler

Adana'daki deprem Kayseri'de de hissedildi... Yurttaşlar sokağa döküldü!

Adana'daki deprem Kayseri'de de hissedildi... Yurttaşlar sokağa döküldü!
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremine dair açıklama!

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremine dair açıklama!
Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler