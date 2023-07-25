Son dakika... Adana beşik gibi sallanıyor: Peş peşe depremler!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:29

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından üç deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ilk depremin saat 10.33'te 3.5 büyüklüğünde, ikinci depremin saat 10.48'te 3.9 büyüklüğünde, üçüncü depremin ise saat 10.57'de ve 4.4 büyüklüğünde yaşandığını aktardı.

İlk deprem yerin 6.88, ikinci depremin yerin 7 ve üçüncü depremin ise 9.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.