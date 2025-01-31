Hamilelik şansınızı artırmanın 7 bilimsel yolu: Uzmanlar bu yöntemleri öneriyor

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Fast food, hazır gıdalar ve ultra işlenmiş ürünler, doğurganlık üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu yiyecekler, vücutta iltihaplanmaya ve oksidatif strese neden olarak sperm ve yumurta kalitesini düşürebilir. Özellikle yüksek sıcaklıkta kızartılmış yiyeceklerde bulunan zararlı bileşikler, yumurtalık yaşlanmasına katkıda bulunabilir.

Beslenme uzmanları, işlenmiş gıdalar yerine doğal ve taze besinler tüketmenin doğurganlığı desteklediğini belirtiyor. Taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) içeren bir diyet öneriliyor.