Hamilelik şansınızı artırmanın 7 bilimsel yolu: Uzmanlar bu yöntemleri öneriyor
Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için doğru yaşam tarzı değişiklikleri, üreme sağlığını büyük ölçüde iyileştirebilir. Beslenmeden stresi yönetmeye kadar birçok faktör, sperm ve yumurta kalitesini etkileyerek doğurganlığı artırabilir. İşte, uzmanlar tarafından önerilen, hamilelik şansınızı yükseltmeye yardımcı olacak 7 bilimsel yöntem!
Express'in haberine göre son yıllarda doğurganlık oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor ve birçok çift bebek sahibi olabilmek için tıbbi destek arıyor. Uzmanlar, beslenme, stres yönetimi, kilo kontrolü ve bazı doğal takviyelerin üreme sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. Eğer siz de hamilelik şansınızı artırmak istiyorsanız, uzmanların önerdiği bu 7 bilimsel yaşam tarzı değişikliğini deneyebilirsiniz!
KİLONUZU KONTROL ALTINA TUTUN
Doğurganlık, vücut ağırlığıyla doğrudan bağlantılıdır. Hem kadınlar hem de erkekler için ideal kilo aralığında olmak, hamilelik şansını artırır. Kadınlarda aşırı kilo, hormon seviyelerini bozarak yumurtlamayı etkileyebilir ve düşük riskini artırabilir. Erkeklerde ise obezite, sperm kalitesini ve hareketliliğini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmanın ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanın doğurganlığı desteklediğini belirtiyor.
DEMİR DÜZEYLERİNİZE DİKKAT EDİN
Demir eksikliği, doğurganlığı olumsuz etkileyebilecek önemli bir faktördür. Özellikle kadınlarda düşük ferritin seviyeleri, açıklanamayan kısırlıkla bağlantılı olabilir. Uzmanlar, demir emilimini artırmak için demir içeren yiyecekleri C vitamini ile birlikte tüketmeyi öneriyor.
Örneğin, kahvaltıda demir açısından zengin tahılların üzerine birkaç dilim kivi eklemek veya bir bardak portakal suyu ile içmek demirin vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Erkeklerde de demir dengesizliği sperm sağlığını etkileyebilir, bu nedenle kan testleri ile demir seviyelerinin kontrol edilmesi önemlidir.
STRESİ AZALTIN
Bebek sahibi olamamanın yarattığı stres, hamilelik şansınızı düşürebilir. Stres, kortizol seviyelerini yükselterek hem kadın hem de erkek üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir. Erkeklerde sperm kalitesini düşürürken, kadınlarda yumurtlama döngüsünü bozabilir. Uzmanlar, düşük yoğunluklu egzersizler (yoga, pilates veya yürüyüş) ve derin nefes tekniklerinin stres seviyelerini düşürerek doğurganlığı artırabileceğini belirtiyor.
Aromaterapinin de stres yönetiminde faydalı olduğu görülüyor. Lavanta veya nane esansiyel yağları içeren doğal kokular, sinir sistemini yatıştırarak daha rahat bir ruh hali oluşturabilir.
D VİTAMINI TAKVİYESİ ALIN
Araştırmalara göre, D vitamini eksikliği doğurganlık oranlarını düşürebilir. D vitamini reseptörleri, erkeklerde testislerde ve kadınlarda yumurtalıklarda bulunur ve eksikliği sperm hareketliliğini olumsuz etkileyebilir. Günlük en az 10 mikrogram D vitamini almak, üreme sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
KOENZİM Q10 İLE SPERMİ GÜÇLENDİRİN
Son araştırmalar, Koenzim Q10’un (CoQ10) aktif formu olan Ubiquinol’un, sperm ve yumurta kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
- Kadınlarda, yumurtalık rezervini destekleyerek döllenme oranlarını artırabilir.
- Erkeklerde, sperm sayısını ve hareketliliğini iyileştirebilir.
Özellikle tüp bebek tedavisi gören kadınlar, yumurta toplama işleminden önce 8 hafta boyunca günlük 30 mg Ubiquinol alarak daha fazla yumurta toplayabilirler. Doğal olarak somon, sardalya, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar CoQ10 açısından zengindir.
AKUPUNKTUR DOĞURGANLIĞA ETKİSİ
Geleneksel Çin tıbbı tekniklerinden biri olan akupunkturun doğurganlık üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
- Kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarını düzenleyerek tüp bebek tedavisi sürecinde başarı oranını artırabilir.
- Erkeklerde, hormon dengesini iyileştirerek sperm kalitesini artırabilir.
Son yapılan araştırmalar, akupunkturun hormon sekresyonunu düzenleyerek stres seviyelerini düşürdüğünü ve inflamasyonu azalttığını gösteriyor.
ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN
Fast food, hazır gıdalar ve ultra işlenmiş ürünler, doğurganlık üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu yiyecekler, vücutta iltihaplanmaya ve oksidatif strese neden olarak sperm ve yumurta kalitesini düşürebilir. Özellikle yüksek sıcaklıkta kızartılmış yiyeceklerde bulunan zararlı bileşikler, yumurtalık yaşlanmasına katkıda bulunabilir.
Beslenme uzmanları, işlenmiş gıdalar yerine doğal ve taze besinler tüketmenin doğurganlığı desteklediğini belirtiyor. Taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) içeren bir diyet öneriliyor.
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