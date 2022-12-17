0 850’li hatlardan gelen aramalar yüzünden yurttaş saç baş yolacak duruma geldi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Gece gündüz demeden arayan 0 850’li hatlar yurttaşı bezdirdi. Bu hatlar sadece rahatsız etmekle kalmıyor dolandırıcılık yöntemleriyle yurttaşın birden fazla fatura ödemesine de sebep oluyorlar. Bu numaralardan gelen aramalara maruz kalan her 100 tüketicilden 3-5 tanesi şikâyette bulunuyor.

0 850’li hatlar aslında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından lisans hakkı verilen telekomünikasyon şirketlerine tahsis ediliyor. Bu hatlar daha sonra dolandırıcıların ya da üçüncü kişilerin eline geçiyor.

ŞİKÂYET EDİN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tecavüz numaraları bunlar. Suç işliyorlar. Ama tüketici hakkını aramıyor. Şikâyet etmiyor. Bu hatlar sadece taciz etmekle kalmıyor birçok insan da bu hatlar üzerinden dolandırılıyor. 0 850’li hatları BTK lisans sahibi telekominikasyon şirketlerine tahsis hakkı vermiş. Şirketler para uğruna bu hatları dolandırıcılara vererek tüketicinin mağduriyetine yol açıyorlar. Mesela X telekom şirketine bu hatlar tahsis ediliyor bir kişi de dolandırıcılık amacıyla gidip bu hattı o şirketten alıyor. O da başkalarına satıyor” dedi. Ağaoğlu, 0 850’li hatlardan gelen aramalara maruz kalanların atması gereken adımları ise şu şekilde özetledi:

- BTK’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaranızı girerek şikâyette bulunabiliyorsunuz.

- Tüketici cumhuriyet savcığınına suç duyrusunda bulunmalı. Kişisel verilerin ihlalinden ötürü TCK 135’e göre şikâyet edin, kişinin huzurunun bozulmasından dolayı da TCK 123’e göre soruşturma yapılması gerekiyor. Müşterinin kişisel bilgilerinin yetkili servisler tarafından çağrı şirketleriyle paylaşılması Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu da ihlal ediyor.

Türk Telekom müşteri kampanya ve taahhüt aramalarını ev / işyeri interneti için sadece 444 0 375’ten, mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500’den yapıyor. Yapılan açıklamada, Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Evde İnternet için yapılan ilgili aramalarda, bu numaralar dışındaki hatlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.