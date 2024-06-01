01 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:54

BOLU ilinde 01 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, Bolu OSB, DEMİRCİLER, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, MERKEZ, RIFATLAR, SUSUZKINIKOSB, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ, YUKARI mahallelerinde 3632 SoK., 5. CD., AKGÜL, AKGÜL SK., ANKARA BOLU YOLU, AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOLU AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK, BOYACILAR SK., BOYACILAR-1. SK., BÜYÜK SANAYI SITESI, CESUR-1. SK., ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D 100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU_6, D-100KARAYOLU CD., DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., İZZET BAYSAL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., KARALAR SK., KONAK-1 SK., OĞULDURUK MEVKİ D100KARAYOLU, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., RIFATLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ SİTESİ SK., SARAYCIK YUKARI MAH, SARIALAN YAYLASI, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, ULUYOL SK., VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIF KÖY SOKAĞI, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN İ.B.KÜÇÜK SANA, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENI AKÇAKAVAK, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, SARICALAR mahallelerinde 1124 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12 CD., DİBEKBAŞI CD., HİMAYEOĞULLARI, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1410 SK., 1412 SK., AKTİF SK., BARAN, CENGAVER SK., EGEMEN SK., GÖZLEM SK., KARŞIKONAK SK., SENEVLER KÜME, ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER, ŞENEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde ALAGÖZ, ALAGÖZ SK., DETAY, DETAY SK., DEVA SK., DODURGA CD., GAZİ MEHMET TÜRE SK., GÜMÜŞ SK., HEKİM SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, SERAP SK., SİGORTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK mahallelerinde ELMALIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde ATAK SK., BATI SK., DOGU, DOĞU SK., ETKİN SK., GÖZDE SK., GÜNEY SK., GÜZİDE SK., HAŞMET SK., SANCAK SK., VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY mahallelerinde ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SOFTALAR mahallelerinde ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK mahallelerinde DORUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAŞ, MERKEZ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, DERE, HALA, HATIPLER, SEMSI, ŞEMSİ mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, DERE MAHALLE YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, SEMSI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.