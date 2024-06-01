01 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:54

DÜZCE ilinde 01 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584., 2584. SK., 2587. SK., 2590., 2590. SK., 2595. CD., 2665., 2665. SK., 2703. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde EMINAÇMA, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF mahallelerinde ARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, ESMAHANIM, KARATAVUK, KAYADIBI, KAYADİBİ, KÖYIÇI, KURUKAVAK, N KENDISI mahallelerinde 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DILAVER, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDIN mahallelerinde AYDIN, DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 101, 103. SK., 104, 104. SK., 105. SK., 106, 106. SK., 107. SK., 108, 108. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 112, 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117, 117. SK., 118, 118. SK., 120, 120 SK., 121, 121 SK., 122 SK., 123, 123 SK., 125, 125. SK., 128, 132, 138. SK., 139, 141 SK., 152, 301 SK., 302 SK., 304. SK., 305. SK., 308. SK., 309. SK., 313 SK., 314, 315. SK., 316. SK., 317, 317. SK., 318 SK., 319, 319 SK., 320, 323, 330, ERBAŞ SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU, ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, TOZAN KÜME EVLERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, CUMAKIRI, KÜLTÜR, YENI, YENİ, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 105., 202., 208., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 302., 303., 303. SK., 308., 419. SK., AKBULUT SK., AKINCI, AKINCI SK., ARAPKİRLİ SK., BARBAROS CD., BASAK, BAŞAK SK., CENGİZ TOPEL SK., FATIH, FATİH CD., FİSKO SK., GARAJ SK., GÜMÜSHANE SK., GÜMÜŞHANE SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., KURS SK., MEHMET AKİF CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD., PROF.DR.AYKUT BARKA, UMUT SK., YAVUZ, YAZLIK, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, ÇAMLICA, ÇAYKARA, D-100 KARAYOLU, DOĞANTEPE, HAMZALI, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, SAGLIK, SAĞLIK, SOGUKSU, TEKIRSU, YEŞİLTEPE mahallelerinde BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, BOLU DAGI, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAYKARA, DİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, DİPSİZGÖL KÖYÜ YOLU, HASAN BEY, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, ORTA, SAGLIK, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK., SOGUKSU, TEKIRSU, YESILKÖY-2., YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, OSMANCA mahallelerinde OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OZANLAR, TINAZ mahallelerinde 18175., BAHAR SK., ÇEVRE SK., HÜRRİYET CD., OZANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 18060., 18100., 18125., 18200. SK., 18201. SK., AKSOY ÇK., BAĞDAT SK., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., MELEN SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ŞEHZADE ÇK., YAVUZLAR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, ŞEHZADE SK., VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA mahallelerinde KUYUMCUZADE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 853. BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde LÜTFÜ AKAR STADYUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜVEZBELİ mahallelerinde ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde HACISÜLEYMANBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.