01 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:54

KOCAELİ ilinde 01 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ANAYOL, ARDEŞEN SK., ASIRLIK SK., AYASOFYA SK., AYAZMA CD., AYTAÇ, AYTAÇ SK., BALSU, BALSU SK, BÜYÜK SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DUYARLI SK., EBEDİ SK., EKOL SK., EMSAL, ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESTERGON SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., FENER SK., GÜL GAZİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI ZÜLKÜF SK., HALKÇI SK., HATTAT SK., KARANFİL CD., KEMERALTI SK., KESMIR, KIZILCA SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., REFORM SK, REYHAN SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SELIMIYE, SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., YAZICIOGLU, YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde ALSANCAK, ALSANCAK CD., BAŞYİĞİT CD, BEREKETLİ., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., DEREBOYU, DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DURMUŞ SK., ENGIN, ENGİN SK., GEYLANİ SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İHSAN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., INÖNÜ, IZMIT., İNÖNÜ CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖNER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., EMEL SK., ESLEM SK., FEVZIOGLU, HARMANLIK CD., NESİL SK., PELİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE, YENİ mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR mahallelerinde AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4369. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., BAĞDAT CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1116. SK., 1117., 1122. SK., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129. SK., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde GEBELI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:30-00000 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., ÜLKER SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALPER SK., ATAR, ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM, COŞKUN SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., ECEM SK., ELEM, ELEM CD., EZGİ SK., FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDİL SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., LİMONLU SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELİ mahallelerinde DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404, 4409., 4452., 4453., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜL SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., MADEN CD., PELITLI ATATÜRK, SEZER SK., ŞİMŞEK SK., TAVŞANTEPE SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 2424. SK., 269, 3301., 3304., 3317., 3318., 3327., 3341. SK., 3343., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3811., 3820., 3820. SK., 3841, 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4303., 431, 4334., 4336, 4336., 4426. SK., 4429., 4432., 4434., 4436, 4438, 4440, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞLAR SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇİÇEK SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HİLAL SK., KABACA, KABACA CD., KAHYA SK., KANARYA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAZIM KARABEKİR SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN, MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., NERGİZ SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞİLE CD, TAVŞANLI YOLU CD., TOPLUCA SK., UĞUR SK., UYGUN SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3313., 3315., 3317. SK, 3340., 3341., 3342. SK., 3344, 3344., 3804., 3806., 3810, 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3821., 3830, 3840., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 4201. SK, 4301. SK., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334. SK., 4337., BALKAN SK., CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET CD., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DERE SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., FATİH, GÜLBEN SK., HARMAN SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARŞIYAKA CD., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., OKUL SK., ORMANCI SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK, SARIÇALILIK SK., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., YAYLADERE CD., YEŞİLTEPE SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1719., 1719. SK., 1722. SK., 1724. SK., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1754. SK., 1761. SK., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1789., GAZILER, GAZİLER CD., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1760., 1760. SK., 1766., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1409/2. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., 1521., 1524. SK., 1526. SK., 1603. SK., 1604/2. SK., 1641. SK., 1646. SK., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1. SK., 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 563. SK., AYDINLAR CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., ÇELIKOGLU CD., ÇELİKOĞLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., OKUL CD., PLEVNE, SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 632/1. SK., 633. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 521. SK., 523/1., 526., 527., 528., 528. SK., 534. SK., 536. SK., 539. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., NAZIM HİKMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 140. SK., 142., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170. SK., 172., 172. SK., 210/1., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 224., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 226. SK., 228. SK., 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 247., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 248. SK., 248/1., 248/1. SK., 248/2. SK., 249., 249. SK., 250., 250. SK., 250/1. SK., 250/2. SK., 250/3., 250/3. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3., 261/3. SK., 265., 265. SK., 265/1. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3., 265/3. SK., 267., 267. SK., 267/1., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 267/3. SK., 267/5., 267/5. SK., 268. SK., 270. SK., 274. SK., 275., 275. SK., 276. SK., 301. SK., 302. SK., 306. SK., 307., 307. SK., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 315., 315. SK, 316/1. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2. SK., 321., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 337/1. SK., 337/2., 339. SK., 340., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 346. SK., 346/1., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 351. SK., 352., 353., 353. SK., 354., 354. SK., 354/1., 354/1. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 358. SK., 359., 359. SK., 359/1., 359/1. SK., 360. SK., 361., 361. SK., 362. SK., 363., 363. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 366., 366. SK., 367., 368., 368. SK., 369., 369. SK., 369/1. SK., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371. SK., 371/1., 371/1. SK., 373., 373. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 375., 375. SK., 376., 376. SK., 376/1. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 378. SK., 379., 379. SK., 381., 381. SK, 381. SK., 381/1. SK., 381/2. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3., 383/3. SK., 385., 385. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389., 389. SK., 391., 391. SK., 395., 395. SK., 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 405. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., 514. SK, 515. SK., 517., 518. SK., 522. SK., 523., 523. SK, 524. SK., 525. SK., 530. SK., 538. SK., 559., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖRNEK SK., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1519. SK., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1601/2. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD., OKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, BARIS, BARIŞ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1488., 1488. SK., 1488/1. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1488/5., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/2. SK., 1490. SK., 1490/1. SK., 1490/2., 1490/3., 1490/3. SK., 1491. SK., 1491/1. SK., 1491/2. SK., 1492., 1492. SK., 1492/1., 1492/1. SK., 1492/2. SK., 1492/3. SK., 1492/4., 1492/4. SK., 1492/5. SK., 1492/7. SK., 1493., 1493. SK., 1493/1., 1493/1. SK., 1493/3., 1493/3. SK., 1493/4. SK., 1493/6. SK., 1494. SK., 1494/1. SK., 1494/2. SK., 1494/3. SK., 1494/4. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., 3001. SK., 3002. SK., 3003., 3003. SK., 3004. SK., 3005., 3005. SK., 3006., 3006. SK, 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014. SK., 3016. SK., 3017. SK., 3020. SK., 3021. SK., 3023. SK., 3024., 3024. SK., 3026. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3030. SK., 3031. SK., 3032. SK., 72, AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., ESKIHISAR, ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD., MARSHALL, MARSHALL SK., MENDİREK YOLU SK, ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BATI PINAR SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN, CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK SK., ERDAL, ERDAL SK., FERRUH SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., MEMNUN, MESUT SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NARİN SK., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖMÜR SK., ÖZBEK SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YANIK SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.