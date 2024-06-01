01 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:54

MANİSA ilinde 01 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Davutlar; , Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Örencik; İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:35.296-2024-06-01 15:00:45.751 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:55.528-2024-06-01 15:00:14.118 saatleri arasında Kocakoru; kocakoru, İsimsiz3, , Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-01 2024-06-01 09:00:40.179-2024-06-01 15:00:47.677 saatleri arasında Karakurt; Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Sk., İsimsiz43, İsimsiz16, İsimsiz15, Karakurt Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-01 2024-06-01 09:00:58.339-2024-06-01 15:00:12.811 saatleri arasında Karakurt; ATATÜRK_1 Cad., Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Yolu, İsimsiz15, ALEMDAR SK., İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, Karakurt Yolu, ALEMDAR SK., ATATÜRK_1 Cad., , , KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-01 2024-06-01 09:00:55.528-2024-06-01 15:00:14.118 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.