01 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:54

SAKARYA ilinde 01 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1085, 1085 SK., 1091, 1091 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1139 SK., 1169, 1173, 1173 SK., 1175 SK., 1177, 1179, 1179 SK., 1181 SK., 1206 SK., 1210, 1210 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1222 SK., 1224 SK., 1226, 1228 SK., 1230, 1230 SK., 1232, 1232 SK., 1234, 1234 SK., 1236, 1238 SK., 1240 SK., 1242, 1244 SK., 1246 SK., ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, FENERİUM-ADA CENTER ŞUBESİ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082. SK., D-100 YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/7, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, POLAT CD., YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19 SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 61 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 20 SK., 54 SK., 55, 55 SK., AYVALIK SK., BONCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, GÖKSU, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, BAKACAK, BAKACAK 2, BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_4, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/1, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DÜZ, DÜZ SK., HACI HASAN, KIRAN, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAZLIK/2., MADENLER, SEREFLI, ŞEREFLİ, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLIKAYA, BIÇKIDERE, BOZTEPE, KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TASBURUN, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞYATAK mahallelerinde 1017 SK., 26136, 5033 SK., ADA CD., AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AYDINLAR SK., BALLIKAYA, BALLIKAYA SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FABRIKA, FABRİKA, FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HUZUR, IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TASBURUN_1, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YAZAKISA, YONCA SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, BEDİL KAZANCI, BEDİLKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, HASTAHANE, INÖNÜ, KABAKULAK, KARAÇALILIK, KEPEKLİ, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALİHİYE, UZUNÇINAR mahallelerinde 10016-, 12010, 18001 SK., 18002, 18002 SK., 18003 SK., 18004, 18004 SK., 18006 SK., 18008 SK., 18010 SK., 18012, 18012 SK., 19004, 19004 SK., 19008 SK., 19013, 19013 SK., 19022, 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006, 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20008, 20008. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., 21001 SK., 21002, 21002 SK., 21003, 21003. SK., 21004 SK., 21005. SK., 21006, 21006 SK., 21007, 21008, 21008 SK., 21010 SK., 21011 SK., 21012 SK., 21014 SK., ADA, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI ÇIKIŞI-K17, AKYAZI GİRİŞİ-K17, BALBALLI, BEDİL KAZANCI YAN YOL, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140, D-140 KARAYOLU CD., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., KARAÇALILIK, KEPEKLİ SK., KÜÇÜCEK CD., MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, SALİHİYE SK., TAŞAĞIL, UZU ÇINAR YOLU, UZUNÇINAR, UZUNÇINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde İsimsiz100, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KÜP, ORTAKÖY, SAÇLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3952., 3953., 3955., AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., ERENLER SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 110., 21. SK., 92., 94., DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 19., 26., 478., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, YUVALIDERE mahallelerinde SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DİK SK., HACI, HARMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYRAK SK., BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GONCA, GÜL, GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞLAYAN mahallelerinde 1901. SK., 1902. SK., ÇAĞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, BILECILER/2, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde ALKAN SK., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 01 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKENT mahallelerinde ESENTEPE, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/2, KIRIM, MENDERES, NEHIRBOYU, SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT, SELANIK CD., TEPE1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.