01 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

BOLU ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, HACI IPEKLER, YENI, YENİ mahallelerinde 100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HALİS SK., İLKOKUL SK., İSMAİL GÜR CD., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MELTEM SK., NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERİN SK., SÖĞÜT SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞİMŞİR SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TEPE, TEPE SK., TURGUT ÖZAL, YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YUNUS EMRE CD., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SÜVEYKÖY mahallelerinde ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTA KÖY SÜVEYLER MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU, SÜVEYKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİCELER, FERÜZ, MERKEZ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ DELİCELER MAH, FERÜZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANLAR mahallelerinde BOLU BILECIK YOLU, KEÇİKIRAN KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇITAKLAR, SAĞLIK mahallelerinde ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, UAVTEDE YOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZCAARMUT, MERKEZ mahallelerinde BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, HAMİDİYE, MERKEZ mahallelerinde AİBÜ, GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KASAPLAR mahallelerinde E.5 CD., E-5, GÜCÜKDERE, POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 2247, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 34, 35, D100 KARAYOLU_1, ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL mahallelerinde 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜTÜKÇÜLER mahallelerinde BALTALI KÖYÜ KÜTÜKÇÜLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR, PAŞAKÖY mahallelerinde BANU, BANU SK., ESİNTİ SK., GÜLSEVEN, GÜLSEVEN SK., GÜZ SK., HASAN TOKER SK., HÜRRİYET CD., ŞEYH ŞAMİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT mahallelerinde 13. ADA CD., 24. ADA CD., 3. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 6. ADA CD., 7. ADA CD., 10. ADA CD., 11. ADA, 11. ADA CD., 12. ADA, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 14. ADA CD., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 16. ADA CD., 18. ADA CD., 19. ADA, 19. ADA CD., 2. ADA, 2. ADA CD., 23.ADA SK., 24. ADA, 5. ADA, 5. ADA SK., 6. ADA, 7. ADA, 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, 9. ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, KÖY SOKAĞI, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜCÜKLER, GÜCÜKLER MERKEZ mahallelerinde DÖRTDİVAN YOLU, GÜCÜKLER KÖYÜ, GÜCÜKLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNLAR mahallelerinde DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EROGLU, İZMİRLİ, SARAY, SÜLEYMANLAR mahallelerinde EROGLU MAHALLE YOLU, SARAY KÖY SÜLEYMANLAR MAH, SARAYKÖY KÖYÜ YOLU, SARAYLI KÖYÜ, SÜLEYMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA, YAYLA EVLERİ mahallelerinde AKINCILAR (DELLER) YAYLASI, AKINCILAR YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.