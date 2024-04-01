01 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

DÜZCE ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., CENEVİZ SK., ÇERÇİLER SK., DEMET SK., DOLUNAY, EMİNOĞLU SK., EMRE SK., ERTUNA SK., FATİH SK., GÜMÜS, HACI AGALAR, HACI AĞALAR SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, ISTANBUL, İLLA CD., İMRAHOR SK., KABADAYI SK., KAPAÇLAR SK., KOKURDAN CD., KÖY AĞALAR SK., MEHMET ALİ TURHAN CD., MESCİT SK., NARİN SK., ORTANCA, ORTANCA SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SADIKOĞLU SK., SAFAK, SEDEF SK., SELVİ SK., SİTE SK., TEKKE SK., TERZİ EMİNLER SK., YAKALI SK., YANMAZ, YANMAZ SK., YARENLER, YARENLER SK., YEŞİL SK., YEŞİLKENT SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., SOĞUK PINAR CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 801. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, GÜMÜŞOVA VİYADÜĞÜ, MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 549. SK., 553. SK., 560. SK., 561. SK., 565. SK., 583. CD., 599. SK., 606., 624. SK., 626. SK., BAKIR SK., BEZMEN SK., BOZKURT SK., ÇELİK SK., DAR SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., HALE SK., OCAK SK., SAATÇİGİL CD., SAIM TUT, SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., YAPRAK SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER mahallelerinde 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1496., HAMİDİYE CD., KEMAL KUYUMCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR mahallelerinde 321 SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., OKULLAR, OKULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, DARICI mahallelerinde 2103., 2103. SK., 2104. SK., 5700., 575., 575. SK., 577., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603. SK., 605., AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., BATI SK., DUT SK., NURİ ÖZKASAP CD., ÖNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 06:30-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, DIKMELI MÜCAVIR, DİKMELİ, DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16044., 16051., 16052., 16065., 16102., 16126., 16150., 16151., 16170., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇILIMLI KUZEY, D 100 KARAYOLU, DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.