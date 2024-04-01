01 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 01 Nisan Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35
01 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

İZMİR ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Ketenci; Armağan Sk., , İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, 1. Alamadan Sk., 1.DERE, 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Şehit İsa Yüksel Cd., Yeniceköy Sk., Tekin Sk., ŞANİZADE, Leylak Sk., Kızlarçeme Sk., Kısakuyu Sk., Kavaklaraltı Cd., Hamzaağa Sk., Alamadan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Turan; Çukurküp Çk., Çukurküp Sk., 1. Selvili Mescid Sk., 1.DERE, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Dumlupınar; Üzüm Gç., Yavan Çeşme Sk., ŞANİZADE, Karadut Sk., Harlak Sk., Gürler Sk., Güler Sk., Dibek Meydan Sk., Bahar Sk., 2. Yavukluoğlu Sk., 2. Yavan Çeşme Sk., 2. Harlak Sk., İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:28.023-2024-04-01 16:00:38.601 saatleri arasında Duatepe; İsimsiz4, , Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi, küçük sanayi sitesi, kücük sanayı sıtesı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:28.023-2024-04-01 16:00:38.601 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında İstiklal; Su Çardağı Sk., Suçardağı Gç., Çıkmaz Çk., Öğretmen Sk., İsimsiz6, 1. Göçmenler Sk., 2. Göçmenler Sk., 3. Göçmenler Sk., 4. Göçmenler Sk., Amber Sk., Berber Sk., Egrek Meydan Sk., EĞREK, KARACAALİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında Duatepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında İhsaniye; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:52.677-2024-04-01 16:00:04.496 saatleri arasında Hasköy; 8. Çk. Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Hasköy Cami Sk., 9. Çk. Sk., 11. Çk. Sk., 6. Çk. Sk., 7. Çk. Sk., Şehit İbrahim Erince Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:52.677-2024-04-01 16:00:04.496 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!

Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!
ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'

ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'
Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’

Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi

Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi
DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!

İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!