01 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

İZMİR ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Ketenci; Armağan Sk., , İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, 1. Alamadan Sk., 1.DERE, 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Şehit İsa Yüksel Cd., Yeniceköy Sk., Tekin Sk., ŞANİZADE, Leylak Sk., Kızlarçeme Sk., Kısakuyu Sk., Kavaklaraltı Cd., Hamzaağa Sk., Alamadan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Turan; Çukurküp Çk., Çukurküp Sk., 1. Selvili Mescid Sk., 1.DERE, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:20.116-2024-04-01 16:00:32.472 saatleri arasında Dumlupınar; Üzüm Gç., Yavan Çeşme Sk., ŞANİZADE, Karadut Sk., Harlak Sk., Gürler Sk., Güler Sk., Dibek Meydan Sk., Bahar Sk., 2. Yavukluoğlu Sk., 2. Yavan Çeşme Sk., 2. Harlak Sk., İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:28.023-2024-04-01 16:00:38.601 saatleri arasında Duatepe; İsimsiz4, , Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi, küçük sanayi sitesi, kücük sanayı sıtesı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:28.023-2024-04-01 16:00:38.601 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında İstiklal; Su Çardağı Sk., Suçardağı Gç., Çıkmaz Çk., Öğretmen Sk., İsimsiz6, 1. Göçmenler Sk., 2. Göçmenler Sk., 3. Göçmenler Sk., 4. Göçmenler Sk., Amber Sk., Berber Sk., Egrek Meydan Sk., EĞREK, KARACAALİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında Duatepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:55.565-2024-04-01 16:00:13.151 saatleri arasında İhsaniye; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:52.677-2024-04-01 16:00:04.496 saatleri arasında Hasköy; 8. Çk. Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Hasköy Cami Sk., 9. Çk. Sk., 11. Çk. Sk., 6. Çk. Sk., 7. Çk. Sk., Şehit İbrahim Erince Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:52.677-2024-04-01 16:00:04.496 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.