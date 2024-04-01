01 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

KOCAELİ ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AYDIN, BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., DOSTLUK CD, FIRAT CD., GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL, GÜZEL SK., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜÇÜK SK., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, CENGIZ TOPEL, EMİR SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., NURSEDA, ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD., GÜMÜŞ CD., MEHMET ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA mahallelerinde AGUSTOS, AĞUSTOS SK., D-130 KARAYOLU CD., DAĞISTAN SK., FAKÜLTE CD., GAZİ SK., HÜDAYİ SK., KARAMÜRSEL CD., ŞEBNEM SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA, AZAK SK., EGRETI, EĞRETİ SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KIBRIS SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMIS SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELINSU, PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜSTAD SK., YENİ SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, MIDILLER MEVKII, MİDİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANLAR MEVKII, RAMAZANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHVELILER MEVKII, ŞAHVELİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANATLAR, PİRCELER mahallelerinde KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKII, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANCARLAR mahallelerinde MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 08:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATEŞ SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DERYA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNAYDIN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAHİL SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde KARTEPE SK, KARTEPE. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde İZMİT CD., KADEM SK., ÖZKOÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AKÇAKOCA CD., AYVALAR SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., MESUDİYE. CD., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde DİZGE SK., HOCALAR SK., KARAKADILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., GÜRGENLİK SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., OVALI SK., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SARRAF SK., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., TUĞCULAR SK., YILDIZELİ SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 405. SK., ACUR SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., DOĞA SİTESİ YOLU SK, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBİYE CD., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., ANKARA., ANKARA. CD., BİNBAŞAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., DERMANLI, DERMANLI SK., MIZRAK, MIZRAK SK., SANAYI, SANAYİ CD., SERÜVEN SK., SÖZEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN, SÜVERLER mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS mahallelerinde 1802. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., ANİBAL CD., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4516., 622. SK., ATATÜRK CD., FUNDA SK., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., LALE SK., TAVSANLI ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 131. SK., 15. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/6. SK., 18/1. SK., 19. SK., 20. SK., 21., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 21/2. SK., 22. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213., 2213. SK., 2213/1., 2213/1. SK., 2213/2., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219. SK., 2220. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 23. SK., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 32/1. SK., 37/1. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 41. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTİKLAL CD., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, ATMACA SK., BEYLIK, BİLGEN SK., BOSNA, BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN, HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NİYET SK., SITKI SK., ŞAİR SK., TURAN, TURAN SK., TUZLA, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BEYLİK SK., DEVA, DORUKAN SK., FERIDE, GÜNNUR SK., HELVACI, KADI, ORHUN SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALET SK., AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., CİVAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KİLİM SK., SARAÇ SK., SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TERTİP SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER, ANBER SK., AŞIK VEYSEL CD., BARIŞ SK., BATTALGAZİ CD., BELEN SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BULUT SK., BURÇAK SK., DELIL, DELİL SK., EKEN, EKEN SK., ETKI SK., FERDİ SK., FERİDE SK., HACI BEKİR SK., KADI SK., KURBAN SK., LOKMAN HEKİM CD., MALAZGİRT SK., SEYREK SK., SÜVARİ SK., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TUFAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.