01 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

MANİSA ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 09:00:23.9-2024-04-01 15:00:32.868 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 10:00:31.759-2024-04-01 16:00:41.408 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:31.759-2024-04-01 16:00:41.408 saatleri arasında Küçükbelen; İsimsiz1, İsimsiz1, , , İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:31.759-2024-04-01 16:00:41.408 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Otmanlar; OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:59.665-2024-04-01 16:00:48.563 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-01 2024-04-01 10:00:39.054-2024-04-01 16:00:56.912 saatleri arasında Namık Kemal; , 12, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz34, İsimsiz41, İsimsiz62, İsimsiz3, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz78, İsimsiz85, İsimsiz87, AVŞAR, Patika, İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:39.054-2024-04-01 16:00:56.912 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-01 2024-04-01 10:00:39.054-2024-04-01 16:00:56.912 saatleri arasında Gündoğdu; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.