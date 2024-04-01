01 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:35

SAKARYA ilinde 01 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATİH mahallelerinde ÇAĞDAŞ CD., DEREİÇİ CD., FATİH 1 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAİLİYE, NAİLİYE CD., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YEDIGÖZ, YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 813. SK., 815. SK., 820., 822., 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 828. SK., 830. SK., 833. SK., 838., 840., 841. SK., 842., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 859 SK., 861. SK., 863., 863. SK., 864., 864. SK., 922 NOLU SK., AKARSU, AKARSU SK., AKÇAY SK., AŞIK VEYSEL SK., BAHTIYAR, BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇAĞLAR SK., EMEK SK., FINDIK SK., GÖNÜL SK., HAŞİM SK., IHLAMUR SK., KANAL, KANAL SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KIR SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SAHIL, SIRMA SK., SUAT SK., TURGUTLU SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAYLA SK., ZERAFET SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13. CD., 3100. SK., 3103., 3169., KOCAMAN, KOCAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 196., 198., 198. SK., 200. SK., 202., 233., 233. SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ÜNIVERSITE BINALARI 3- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 816 NOLU, 817 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., ÇAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 588 NOLU, 780 NOLU, 780 NOLU SK., 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., A.NEJDET GÜVEN CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DALLI SK., KANCA SK., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., PELİN SK., POYRAZ SK., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, UĞURBÖCEĞİ ÇOCUK VE SPOR PARKI, YALIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 366 NOLU, 376 NOLU SK., AKŞEMSETTİN CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERDEMLİ SK., TEKEOGLU, TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 620., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNHOŞLAR mahallelerinde GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNHOŞLAR mahallelerinde GÜNDÜZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1008. SK., ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., EŞREF SK., FATİH CD., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SERDAR, SERDAR SK., UFUK SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10002 SK., 10003 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014 SK., 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8096, 8096 SK., 8096. SK., 8098, 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY mahallelerinde 10001 SK., 10005 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Nisan Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.