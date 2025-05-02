02 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:26

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:26

BOLU ilinde 02 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, 100.YIL, ABAZALAR, ASAGI, AŞAĞI, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, ÇARSI, ÇAYIRALTI, DERECEÖREN, GEDIKLER, HÜSAMETTİNDERE, KABALAR, KAÇIK, KAHYALAR, KARACAKAYA, KARATAŞ, KAVALLAR, KAYGANA, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, MUNDUSLAR, N KENDISI, ORDULAR, ORTA, TASÇILAR, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UĞURLUALAN, ULUÇAY, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENI(ABANT SAPAGI), YENİ, YUKARI mahallelerinde 100.YIL MAHALLE YOLU, 100.YIL MAHALLESI YOLU, ABAZALAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BILECIK YOLU1, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU CD., BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DEGIRMEN, DERECEÖREN MAHALLE YOLU, GEDIKLER MAHALLE YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KABALAR MAHALLE YOLU, KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KARAPINAR KAVAĞI YOLU, KARAPINARKAVAGI ASAGI MAHALLE YOLU, KARAPINARKAVAĞI KÖYÜ YOLU, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, MUDURNU YOLU, MUNDUSLAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, ÖRENCIK YUKARI MAHALLE YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, TASÇILAR KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖY YOLU/1, UZUNÇAM KÖY YOLU/10, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAH, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YALÇIN AGRI, YALÇIN AĞRI SK., YENI ABANT SAPAGI YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YUKARI KARACAKAYA, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Cuma 11:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, RIFATLAR, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ mahallelerinde ÇAMYAYLA KÖY YOLU, D 100 KARAYOLU, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, GÖZLEME YAYLASI, RIFATLAR MAHALLE YOLU, VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KURUÇAY mahallelerinde 3632 SoK., 4915, BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMIL ÖZBILEN, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2797, 2797 S.K, 2884. SK., 2885, 2888, SERHAT SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN SK., ULVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SALIBEYLER, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1003 SK., 1007 SK., 1011. SK., 1012 SK., 1015 SK., 1028 SK., 1041, 1041 SK., 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130, 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202, 1202 SK., 1203 SK., 1204, 1205, 1205 SK., 1208, 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1224, 1225, 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236, 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1240 SK., 1241, 13. CD., 1453, 1453 SK., 1462. SK., 1467 SK, 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 269. SK., 30.EVLER SK., 904, 905 SK., 908, 908. SK., 910, 910 sok., 911, 917, 917 SK., 918 SK., 921, 921 sok., 930 SK., 955 SK., 961 SK., 962 SK., 967, 967 SK., 971, 971 SK., 975, 975 SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ANADOLU OTOYOLU, ATALAY SK., ATMACA, AZIZ, AZİZ SK., BAKIRLI, BAKIRLI 2. SOK, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CEYDA SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAGISTANLI, DAĞISTANLI SK., DAMLA, DAMLA SK., DARENDE SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA YAYLA YOLU, DOGU ÇÖMLEKÇILER, ELMAS, ELMAS SK., EMIR, EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÜLTEPE SK., GÜNALDIN, GÜNALDIN SK., HACI AHMET ÇATLADIOĞLU CD., HALI HİSARI SK., HALLAR MAHALLE YOLU, HİMAYEOĞULLARI, HÜLYA, IMAMLAR MAHALLE YOLU, ISMAIL ÖZER, İĞDELİ PARKI İÇİ YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU, KALE SK., KARASU, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIBRISCIK, KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., ORKİDE SK., ORTA MAHALLE YOLU, OTOBAN, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SAHIN TEPE, SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER CD CD., SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEHIT ALI ERDOGAN, SENEVLER KÜME, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA, SEVDA SK., SIRACEVİZLER, ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., TUGRUL, UFUK, UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YAYLALAR, YAYLALAR CD., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY mahallelerinde 1. SK., 2. SK., 6. ADA, KARAKÖY-1., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., YUKARI KARAKÖY 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HAVULLU MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ, MERKEZ mahallelerinde IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMARLAR mahallelerinde KUMARLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Cuma 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMARLAR mahallelerinde BULANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULANIK MERKEZ mahallelerinde BULANIK MERKEZ KÖY YOLU, MUZAFFER DEMIRÖZ/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.