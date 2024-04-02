02 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:50

KOCAELİ ilinde 02 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANATLAR, PİRCELER mahallelerinde KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKII, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 08:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, YUKARI KUMLU-ÖZBEY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 08:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATEŞ SK., ATMACA SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BERİL SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, MESUT SK., PAPATYA SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1119., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AYDIN, AYDIN SK., BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., FIRAT CD., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., MAHMUTOĞLU CD., NURSEDA, NURSEDA SK., SELAMOĞLU SK., SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, ERSOY SK., ERTUGRUL, GAFFAR OKKAN, GEDİKLİ SK., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KESTANE SK., LEYLEK SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY SK., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1129., 1140., 1145., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ALBAYRAK SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK BULVAR, BURAK, DOSTLUK CD, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL, GÜZEL SK., KUVAYİ MİLLİYE CD., MURAT PİR SK., RESUL SK., SEMIH ÜLPER, SERHAT SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, GÜMÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde BASÖGRETMEN, EMİR SK., ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., HAYDARPAŞA CD., KANUNI, KANUNİ CD., LİMAN SK., OSMANBEY, OSMANLI CD., SAZLIK, SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Nisan Salı 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SOFULAR, ŞİRİNKÖY, YUKARI mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370. SK., 4371. SK., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4378. SK., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 872. SK., 874. SK., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT CD., BAŞOĞLU CD., BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURT CD., LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ SK., SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde AYDINLIK, AYDINLIK SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., HOCALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde AKÇAKOCA CD., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK SK., EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FILIZLER, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., GÜRGENLİK SK., KORU CD., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., SARRAF SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 405. SK., ACUR SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., DOĞA SİTESİ YOLU SK, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBİYE CD., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 02 Nisan Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, ÇERKEŞLİ OSB, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1, 1. CD., 106. SK., 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4. CD., 41., 41. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701., 4701. SK, 4705., 5. CD., 6. CD., AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., AŞAĞI PINAR SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM OSMAN SK., BAYRAM SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., DURSUN SK., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FAZILET, FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜŞPALA CD., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KAYNARCA SK., KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MEHTAP SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., VALILER, YAGCILAR CUMHURIYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİ mahallelerinde ANADOLU CD., ASIR, KÖROĞLU SK., SADIK, SADIK SK., SALMAN, SALMAN SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CÖMERT SK., GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., MİNİ SK., NILAY, NİLAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, BEYLIK, BİLGEN SK., BOSNA, BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN, HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NİYET SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SITKI SK., ŞAİR SK., TURAN, TURAN SK., TUZLA, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BEYLİK SK., DEVA SK., HELVACI, KADI, KADI SK., ORHUN SK., SOKULLU CD., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TUFAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALET SK., AKÇADAĞ SK., BAYRAK, CİVAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜNAY, KADER SK., KİLİM SK., SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TERTİP SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER, ANBER SK., BARIŞ SK., BATTALGAZİ CD., BELEN SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BULUT SK., BURÇAK SK., DELIL, DELİL SK., DEVA, DORUKAN SK., EKEN, EKEN SK., ETKI SK., FERDİ SK., FERIDE, FERİDE SK., GENCE SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., KURBAN SK., LOKMAN HEKİM CD., MALAZGİRT SK., RECEP, RECEP SK., SEYREK SK., SÜVARİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Nisan Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., GÜVERCİN SK., IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., KİRAZ SK., KUMRU SK., LALE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MUZ SK., NAR, NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., TEPE, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.