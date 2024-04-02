02 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:50

SAKARYA ilinde 02 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 816 NOLU, 817 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., ÇAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 588 NOLU, 780 NOLU, 780 NOLU SK., 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., A.NEJDET GÜVEN CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DALLI SK., GÖKÇE SK., KANCA SK., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI SK., KUDÜS, MİLLİ EGEMENLİK CD., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, UĞURBÖCEĞİ ÇOCUK VE SPOR PARKI, YALIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde ACAR SK., BAYGIN SK., GÖREN SK., GÜRAY SK., KIRIK SK., KISLA CD., KIŞLA CD., ORHANGAZİ CD., SİPER SK., YAŞMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 366 NOLU, 376 NOLU SK., ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOGLU, TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNHOŞLAR mahallelerinde GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNHOŞLAR mahallelerinde GÜNDÜZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Nisan Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, BOZÖREN, CİHADİYE, ÇENGEL, HACILAR, KOZAN, SAFIBEY mahallelerinde 1904., 2052., 2053., 3703., 3704., 3712., BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., CİHADİYE SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, HACILAR SK., İsimsiz142, KAVAKLAR SK., KOZAN, KOZAN SK., SAFIBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., EŞREF SK., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SERDAR, SERDAR SK., UFUK SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ÇILEK, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde BATUHAN, ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN, ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ARİF BEY CD., ASYA SK., AYAZ SK., DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde BATUHAN SK., DORUK, İRFAN, KUDÜS CD., REZZAK, SEHER SK., ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8096, 8096 SK., 8096. SK., 8098, 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY mahallelerinde 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, BAHÇE, CAMI, CAMİ, FATİH, GÜL, MESELIK, OGUZLAR, SAKARYA, UGUR, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇİLEK SK., DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER CD., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NERGİZ SK., ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AVCIOGULLARI, BALKAYA SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, GÖHAN, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAYADİBİ CD., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE/4, NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATİH CD., FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, FLORA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLIVAN, PEHLİVAN, PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde ANKARA, BAYRAK SK., KARACA SK., ŞİRİN SK., VAKIF SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1274, 1274 SK., 1278 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6042 SK., 6044 SK., 6046, 6048 SK., 6050, 6050 SK., 6055, 6055 SK., 6056 SK., 6057 SK., 6075 SK., 6077 SK., 6083 SK., AKŞEMSETTİN CD., BAĞLAR CD., ÇINARPARK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3173. SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FİLİZ 2 SK., KOSOVA SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, YASEMİN ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 833., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 868. SK., AKARSU SK., ATAY, ATAY SK., BEŞKÖPRÜ CD., BUĞDAY SK., CAN, GENÇ SK., KEREM SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SAHİL SK., SEMA SK., TAŞKIN SK., YAŞAR SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.