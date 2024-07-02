02 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:23

İstanbul ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KAPIKULU, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÖLEMEN ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI, SERDAR-I EKREM sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / TOMTOM mah KAPIKULU sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, ŞAH KULU BOSTAN, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KAPIKULU, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÖLEMEN ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI, SERDAR-I EKREM sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / TOMTOM mah KAPIKULU sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, ŞAH KULU BOSTAN, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, YAMAK sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk bölgelerinde 02/07/2024 10:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/07/2024 09:30:00 - 02/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 02/07/2024 00:05:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 02/07/2024 00:05:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.LALE, 2.KÜLTÜR, 4.KANARYA, FETHİYE, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk bölgelerinde 02/07/2024 11:00:00 - 02/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, NAMIK KEMAL, TECEDDÜT, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 02/07/2024 00:05:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 105., 154., 160., 192., 193. sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 107., 108., 113., 121., 150., 151., 153., 154., 158., 159., 162., 165., 169., 190., 207., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah MALKOÇOĞLU, REYHANLI, SARI LALE, ZAFER sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah COŞKUN, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, REYHANLI, ZAFER, ZERAFET sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSME bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ORMAN, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/44., G/45., G/48., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 85/10., 85/4., 85/4A, 85/4B, 85/4C, 85/4E, 85/5., 85/6., 85/7., 85/9., AKASYA, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, KARANFİL, LALE, LEYLAK, MANOLYA, SÜLÜN, ZAMBAK, ÇİĞDEM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, BUSE, KAPTAN, KONAK, ÖRNEK sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBOĞA, AKSU 1, AVRUPA, MAYIS, NEFER, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL 1, UÇURTMA, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah MUSTAFA KEMAL 1, İPEK 2, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/07/2024 10:00:00 - 02/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ATATÜRK 2, BEYAZGÜL, ELİF, FUNDA 3, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GONCAGÜL, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜZELYALI, HANIMELİ, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KAPTAN 2, KARAGÜL, KAYA, KEMER 1, KERVAN, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, LEYLAK 6, MANOLYA 2, MENEKŞE, MENGENE, MEYDANALTI, NERGİS, NURGÜL, PAPATYA 4, PEMBEGÜL, SÜMBÜL 4, TOMURCUK, VATAN, ÇATALCA YOLU, ÇİLEK, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 02/07/2024 12:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk bölgelerinde 02/07/2024 10:00:00 - 02/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BİLEK sk bölgelerinde 02/07/2024 11:30:00 - 02/07/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SAFA sk bölgelerinde 02/07/2024 16:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, KAFİYE, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 02/07/2024 17:30:00 - 02/07/2024 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 02/07/2024 00:30:00 - 02/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah MALTEPE sk bölgelerinde 02/07/2024 02:00:00 - 02/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah KAMİL, SOFULAR sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 10:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 02/07/2024 10:30:00 - 02/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ATATÜRK sk bölgelerinde 02/07/2024 13:00:00 - 02/07/2024 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406. sk bölgelerinde 01/07/2024 20:00:00 - 02/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk / MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1822. sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1822. sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1165., 1166., 1169., 1171., 1236., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 02/07/2024 20:00:00 - 03/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 10., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., GİYİMKENT 6., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., GİYİMKENT 9., TİCARET, VADİ sk bölgelerinde 02/07/2024 00:30:00 - 02/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk bölgelerinde 02/07/2024 02:00:00 - 02/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/07/2024 00:30:00 - 02/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/07/2024 00:30:00 - 02/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 02/07/2024 02:30:00 - 02/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ARI KUŞU , BAHİRE, BENGÜ , DOLU , GÜNEŞ , LİMAN , SEVGİ, SUBAŞI, ÇAYIRBAŞI , ŞADAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 02/07/2024 12:00:00 - 02/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERDEM BAYAZIT, HALUK SİPAHİOĞLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 02/07/2024 00:00:00 - 02/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2239., 2241., GAMZE, GÜNEY, KAYA, KÖPRÜ YOLU, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, VİŞNE, YILMAZ, YUVA, İKLİM sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBOĞA, AKSU 1, AVRUPA, MAYIS, NEFER, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL 1, UÇURTMA, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1015., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 02/07/2024 09:00:00 - 02/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FIRAT1 sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 02/07/2024 11:00:00 - 02/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 02/07/2024 09:30:00 - 02/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 02/07/2024 10:00:00 - 02/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.