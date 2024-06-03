03 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

BOLU ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, Bolu OSB, DEMİRCİLER, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, MERKEZ, OVADÜZÜ, RIFATLAR, SUSUZKINIKOSB, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ, YUKARI mahallelerinde 313 SK., 3632 SoK., 5. CD., AKGÜL, AKGÜL SK., ANKARA BOLU YOLU, AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOLU AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK, BOYACILAR SK., BOYACILAR-1. SK., BÜYÜK SANAYI SITESI, CESUR-1. SK., ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, D 100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU_6, D-100KARAYOLU CD., DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., İZZET BAYSAL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., KONAK-1 SK., OĞULDURUK MEVKİ D100KARAYOLU, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., RIFATLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ SİTESİ SK., SARAYCIK YUKARI MAH, SARIALAN YAYLASI, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, ULUYOL SK., VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIF KÖY SOKAĞI, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN İ.B.KÜÇÜK SANA, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENI AKÇAKAVAK, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde BATI SK., DOGU, DOĞU SK., ETKİN SK., GÖZDE SK., GÜNEY SK., GÜZİDE SK., HAŞMET SK., İHLAS SK., SANCAK SK., VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1411 SK., BAŞAK SK., ÇAVDAR SK., ÇİMENTO SK., DİVAN SK., EDA SK., GARİP SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÖKÇEAĞAÇ SK., HARMAN SK., KEKLIK, KEKLİK SK., MİRAY SK., MURAT SK., POYRAZ, POYRAZ SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ, TINAZ SK., ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY mahallelerinde ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., CUMHURIYET 1, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, DERE, HALA, HATIPLER, HATİPLER, SEMSI, ŞEMSİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, DERE MAHALLE YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, SEMSI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.