03 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

DÜZCE ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584., 2584. SK., 2587. SK., 2590., 2590. SK., 2595. CD., 2665., 2665. SK., 2703. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5615., 5615. CD., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640., 5640. SK., 5641. SK., 5893. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER mahallelerinde KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3900., 3931., 3934. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde EMINAÇMA, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, ESMAHANIM, KARATAVUK, KAYADIBI, KÖYIÇI, KÖYİÇİ, KURUKAVAK, N KENDISI, YENİCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DILAVER, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde BAYRAK, HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ mahallelerinde DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, GÖKNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ mahallelerinde GELENÖZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 101, 104, 104. SK., 105. SK., 106, 106. SK., 107. SK., 108, 108. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 112, 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117, 117. SK., 118, 118. SK., 120, 120 SK., 121, 121 SK., 122 SK., 123, 123 SK., 125, 125. SK., 128, 132, 139, 141 SK., 152, 301 SK., 301. SK., 302 SK., 303, 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 314, 315. SK., 317, 318 SK., 319, 319 SK., 320, 323, 330, BAĞDAT CD., ERBAŞ SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU, ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, TOZAN KÜME EVLERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, CUMAKIRI, KÜLTÜR, YENI, YENİ, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 105., 202., 208., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 302., 303., 303. SK., 308., 419. SK., AKBULUT SK., AKINCI, AKINCI SK., ARAPKİRLİ SK., BARBAROS CD., BASAK, CENGİZ TOPEL SK., FATIH, FİSKO SK., GARAJ SK., GÜMÜSHANE SK., GÜMÜŞHANE SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., KARANFİL SK., MEHMET AKİF CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD., PROF.DR.AYKUT BARKA, YAVUZ, YAZLIK, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI mahallelerinde YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TINAZ mahallelerinde 18175., BAHAR SK., ÇEVRE SK., KÖY SOKAĞI, OZANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİMEN, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 18060., 18100., 18125., 18200. SK., 18201. SK., AKSOY ÇK., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., MELEN SK., ÖZTÜRK SK., ŞEHZADE ÇK., YAVUZLAR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, PARK İÇİ YOLU, ŞEHZADE SK., VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, YENİ mahallelerinde BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, YAYLA mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA mahallelerinde KUYUMCUZADE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 853. BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde LÜTFÜ AKAR STADYUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜREKLİK mahallelerinde ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF mahallelerinde ARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.