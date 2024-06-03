03 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

İstanbul ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, PITRAK, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, KIRBAÇ, MERDİVEN, MUHTAR HÜSEYİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI sk bölgelerinde 03/06/2024 10:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah İSTASYON sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 03/06/2024 00:30:00 - 03/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, ALİZE, BUDAK, COŞKUN, GÖNÜL, GİRNE, KASIRGA, MELTEM, MERCAN, MEVSİM, MİNE, PAMUK, PAPAĞAN, SAMSUN, SEMERKANT, SERÇE, SEVİL, TEPE, UFUK, VOLKAN, ÇEŞME ARKASI, ÇİÇEKSUYU, ÖZLEM, İMBAT sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 03/06/2024 10:00:00 - 03/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk / KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 03/06/2024 00:05:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/06/2024 00:05:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah COŞKUN ÇIKMAZI, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, MERKEZ CAMİİ, MERT, SAKİN ÇIKMAZI, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 03/06/2024 13:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 03/06/2024 10:00:00 - 03/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/10., 85/4., 85/5., BALIKLI YOL sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., G/26/1., G/27., G/7. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/22. sk / ÇIRPICI mah 75/2., MODABAĞ 4, MODABAĞ 9, YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA sk bölgelerinde 03/06/2024 21:00:00 - 03/06/2024 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, DİYAR, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, KOYUNCU, KULELİ, KUM, LALE 5, MARTI, MEHMETBEY, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PINARALTI, PİRAYE, SAFİR, SAHİL 1, SÜNDÜZ, SİMGE, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İNCİ 3, İSTANBUL, İSTİSNA sk / YENİMAHALLE mah GÜLSEVER sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇELİKAY sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AYIŞIĞI, DİZER, GÜRSEL, HAMİDİYE, POYRAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 03/06/2024 00:00:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 03/06/2024 00:00:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ, TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 03/06/2024 00:00:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 03/06/2024 00:30:00 - 03/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 03/06/2024 00:30:00 - 03/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah MİLLET, NERGİZ sk bölgelerinde 03/06/2024 09:30:00 - 03/06/2024 10:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, CEBERHAN, MİLLET sk bölgelerinde 03/06/2024 10:30:00 - 03/06/2024 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 24., 7., PAZAR sk bölgelerinde 03/06/2024 13:30:00 - 03/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, DÖNERTAŞ, GELİN, GÖRÜMCE, KAYNANA, YİĞİT, ŞULE sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, KAYNATA, MÜGE, ÖZGÜR, ÜÇGEN sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487., 2492., 2493., 2494., 2495., 2500., 2501., 2538., 2539., 2540., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2549., GAZİ MUSTAFA KEMAL, HACI BOSTAN, KÜLTÜR, KÜÇÜK HALKALI, MİLLET, SOĞUKSU, İNÖNÜ, ŞEHİT ERTUĞRUL, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., SABİA sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2282., 2285., 2286., 2296., 2299., 2343. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., 1439., SABİA sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 140., 145. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 03/06/2024 20:00:00 - 04/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, BAHTİYAR, DAĞLAR, GAZİ 1, KULOĞLU, MAHMUTBEY, RÜYA, YAKUT 1, ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HALİDE EDİP ADIVAR, NECATİ ÜÇLER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah FATİH 1, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HÜRRİYET, POLAT sk bölgelerinde 03/06/2024 10:00:00 - 03/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, MİNE, OKÇU, SAADET, TEKİN sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, GAMZE, MİNE, SAADET, SANCAK sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 03/06/2024 09:30:00 - 03/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YÖN, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, ÇAMLIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 03/06/2024 01:00:00 - 03/06/2024 01:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 03/06/2024 02:00:00 - 03/06/2024 02:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, GÖÇ, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, YALVAÇ, YASEMEN, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 03/06/2024 11:00:00 - 03/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ili BAŞAKŞEHİR ilce - Güvercintepe mah - Yeşilyurt sk , 1122. sk , Onur sk , Çağlar sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah TÜRKER sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, HALİKARNAS, VEZİRLER sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 03/06/2024 11:00:00 - 03/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CUMHURİYET, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2602. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3117. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 918., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ZİYA GÖKALP, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/06/2024 00:05:00 - 03/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 03/06/2024 09:00:00 - 03/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.