03 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

KOCAELİ ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ANAYOL, ARDEŞEN SK., ASIRLIK SK., AYASOFYA SK., AYAZMA CD., AYTAÇ, AYTAÇ SK., BALSU, BALSU SK, BÜYÜK SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DUYARLI SK., EBEDİ SK., EKOL SK., EMSAL, ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., FENER SK., GÜL GAZİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI ZÜLKÜF SK., HALKÇI SK., HATTAT SK., KARANFİL CD., KEMERALTI SK., KESMIR, KIZILCA SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., REFORM SK, REYHAN SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SELIMIYE, SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., YAZICIOGLU, YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK, ALSANCAK CD., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEREKETLİ., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., DEREBOYU, DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DURMUŞ SK., ENGIN, ENGİN SK., GEYLANİ SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İHSAN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., INÖNÜ, IZMIT., İNÖNÜ CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KURS SK., ÖNER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., EMEL SK., ESLEM SK., FEVZIOGLU, HARMANLIK CD., NESİL SK., PELİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, HILAL, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 00:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1., 1. SK., 19 MAYIS CD., 31., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 39. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, AMİRAL SAĞLAM CD., ATATÜRK BULVAR, CUMHURIYET, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DR.ERCÜMENT KIZILTAN, F.TURGUT SAYIN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde GEBELI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALPER SK., ATAR, ATAR SK., ATATÜRK, BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM, BUSEM SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DİCLE CD., ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDİL SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., LİMONLU SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE mahallelerinde SARIEVLER, SARIEVLER SK., ÜLKER, ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SUADIYE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., MEZARLIK SK., NATO CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404, 4409., 4452., 4453., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, SEZER SK., ŞİMŞEK SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 269, 3020. SK., 3301., 3315., 3317., 3318., 3327., 3341., 3343., 3354., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3806., 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3820. SK., 3830, 3840., 3841, 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4330. SK., 4333., 4334., 4336, 4337., 4426. SK., 4429., 4432., 4434., 4436, 4438, 4440, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ANKARA CD., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BARIŞ SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., DEDECİK SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DERE SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN CD., HANIMELİ SK., HİLAL SK., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KAHYA SK., KANARYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KORUCU SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KUBİLAY SK., LALE SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN CD., MANOLYA SK., MERCAN SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SILE, SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE SK, TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YENİ ÇEŞME SK., YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3304., 3313., 3317. SK, 3340., 3341. SK., 3342. SK., 3344, 3344., 3360. SK., 3804., 3810, 3821., 3850., 4201. SK, 4301, 4301., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4334, 4334. SK., 4336., ALEMDAR CD., AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞA SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., İBRAHİM AĞA CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖYSUYU SK., MEŞE SK., MEVLANA, MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., ORMANCI SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., YAYLADERE, YEDIYER, YEDİYER CD., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060. SK., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 23 NİSAN CD., 527. SK., 528/1. SK., ÇOBAN MUSTAFAPASA, EMEKTARLAR CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, YASA, YASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 632/1. SK., 633. SK., ISTASYON, İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, HACIHALİL, TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1806., 1807., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1809., 1809. SK., 1810. SK., 1810/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1814., 1815. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1835., 1836. SK., 1837/1. SK., 1838. SK., 1840. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1845., 1845. SK., 1847., 1847/1., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1855/2. SK., 1856. SK., 1857., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170. SK., 172., 172. SK., 210/1., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 224., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 226. SK., 228. SK., 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 247., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 248. SK., 248/1., 248/1. SK., 248/2. SK., 249., 249. SK., 250., 250. SK., 250/1. SK., 250/2. SK., 250/3., 250/3. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3., 261/3. SK., 265., 265. SK., 265/1. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3., 265/3. SK., 267., 267. SK., 267/1., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 267/3. SK., 267/5., 267/5. SK., 268. SK., 270. SK., 274. SK., 275., 275. SK., 276. SK., 302. SK., 307., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2. SK., 321., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 337/1. SK., 337/2., 339. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 346. SK., 346/1., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 351. SK., 352., 352. SK., 353., 353. SK., 354., 354. SK., 354/1., 354/1. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 358. SK., 359., 359. SK., 359/1., 359/1. SK., 360. SK., 361., 361. SK., 362. SK., 363., 363. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 366., 366. SK., 367., 368., 368. SK., 369., 369. SK., 369/1. SK., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371. SK., 371/1., 371/1. SK., 373., 373. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 375., 375. SK., 376., 376. SK., 376/1. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 378. SK., 379., 379. SK., 381., 381. SK, 381. SK., 381/1. SK., 381/2. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3., 383/3. SK., 385., 385. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389., 389. SK., 391., 391. SK., 395., 395. SK., 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 405. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., 514. SK, 515. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 523., 523. SK, 524. SK., 525., 525. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 532. SK., 534. SK., 538. SK., 559., 559. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAĞLAR CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., CUMHURIYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖRNEK SK., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BAĞLAR SK., BATI PINAR SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN, CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, DORUK SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FERRUH SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., MEMNUN, MESUT SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.