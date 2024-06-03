03 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

MANİSA ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 06:00:00.048-2024-06-03 09:00:07.493 saatleri arasında 4 Eylül; , 283., 284., 286., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, 291., 294., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303. Sk., 304. Sk., 308., 309., AKASYA, Atatürk Blv., AVAROĞLU, BARBAROS, GÜL, M.AKİF ERSOY, MENTEŞE KUYU, MENEKŞE, MEVLANA, NALÇACI DEDE, OSMAN GAZİ, SELVER HATUN, SÜMBÜL, ZÜMRÜT, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz42, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz56, İsimsiz60, 305., IŞIK, 303, 296, 344. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:54.172-2024-06-03 16:00:02.266 saatleri arasında Gökçeören; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, KALE, İsimsiz 1, MİMAR SİNAN, Çankaya, NAMIK KEMAL, Çakır, YILDIRIM BEYAZIT, Yavuz Sultan Selim, YAREN, Patika, Park, Mithatpaşa, Mevlana, YUNUS EMRE, Kula Asfaltı, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HÜRRİYET, Gülpınar, KAZIM KARABEKİR, DOĞAN, Gökçeören İç Yol, ŞAFAK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, Gökçeören Köyü İç Yol, Gökçe Ören Köyü İç Yol, Fatih Caddesi, Fatih, Dumlupınar, Dere Çeşme Sokağı, SAĞLIK, Dere, Cennetler, BARBAROS, Attilla, ATATÜRK, Ahmet Yesevi, 74, , ikiçeşmeler, ZAFER, ÇINAR, MALAZGİRT, SARILAR, BAYRAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, İsimsiz1218, İsimsiz1217, OKUL, İSTİKLAL, ÖREN, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz110, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:54.172-2024-06-03 16:00:02.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 07:00:04.148-2024-06-03 13:00:13.049 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, gökçeler, gökçeler, GÖKÇELER, gökçeler iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:22.624-2024-06-03 15:00:37.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Mollasüleymanlı; molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, , molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Pelitalan; PELİTALAN, , PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:33.275-2024-06-03 15:00:41.572 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR, İsimsiz10, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında Dazyurt; İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:48.719-2024-06-03 16:00:00.452 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 09:00:11.242-2024-06-03 15:00:18.995 saatleri arasında Karakurt; İsimsiz43, İsimsiz16, İsimsiz15, Karakurt Sk., İsimsiz45, Karakurt Sk., Karakurt İç Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:11.242-2024-06-03 15:00:18.995 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:58.554-2024-06-03 15:00:06.322 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:58.554-2024-06-03 15:00:06.322 saatleri arasında Karakurt; İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz11, , , KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., ALEMDAR SK., ATATÜRK_1 Cad., ATATÜRK_1 Cad., Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Yolu, Karakurt Yolu, ALEMDAR SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 09:00:18.376-2024-06-03 15:00:25.803 saatleri arasında Mecidiye; İsimsiz10, Atatürk Cd., Atatürk Cd., 27. Sk., 27. Sk., 26. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 24. Sk., 22. Sk., 22. Sk., İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz3, , , İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:18.376-2024-06-03 15:00:25.803 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:21.812-2024-06-03 15:00:31.198 saatleri arasında Sarıçalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:21.812-2024-06-03 15:00:31.198 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:21.812-2024-06-03 15:00:31.198 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:21.812-2024-06-03 15:00:31.198 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 11:00:14.427-2024-06-03 14:00:24.679 saatleri arasında Sazoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sancaklıbozköy; Açelya, BELEDİYE CAD., Sancalıbozköy, 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, , 8.sokak, 30, 6.SOKAK, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, orkide, İzmir Cd. 5. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd., Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd., Tugrutlu Cd. 3. Çk., Sanayi Sk., Park Sk., Nergis Sk., Manisa Cd. 3. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 1. Çk., BELEDİYE CAD., Leylak Sk., LALE, Karanfil Sk., Dere 1. Çk., Benzinlik İç Yolu, Açelya Sk., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 42. Sk., 38. Sk., 4. Sk., 37. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 33. Sk., 32. Sk., 31. Sk.1. Çk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 27. Sk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., 1. Sk., manisa cad, 22.sokak, İZMİR_1, 14., orkide 1, 46, 43, 22, 17, 22, 16, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., 7, 7, 7,sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, 15, 46, 43, 44., izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., Açelya Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Ara Yol, yukarıçobanisa, İsimsiz33, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz22, SPİL, İsimsiz16, İsimsiz13, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz8, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Turgut Özal; İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz12, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Ayvacık; Ayvacık Köyü İç Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz8, ayvacık iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, sancaklıkayadibi, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, sancaklıkayadibi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; İZMİR, bülbüller, PINAR, badem, badem, 12, 7 nolu, badem, 9 NOLU, 10 NOLU, gökseki mevki, 16.nolu, ışık, izmir caddesi, İsimsiz7, İstiklal Sokak, İsimsiz1, 15 NOLU, ZAFER, KÜPELİ, SİNANLAR, MEZAR, IŞIK, KARANFİL, FIRIN ÇIKMAZI, FIRIN, HACI VEZİR, HÜSEYİN AĞA, BEYLER ÇIKMAZI 2, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER, GÜL, BADEM, ÜZÜM, ÇAM, DOĞAN ÇIKMAZI, SANCAK, FATİH, İSTİKLAL 1, İSTİKLAL 2, 4 NOLU, MENEKŞE, 5 NOLU, YENİ, ÇOŞKUN, 6 NOLU, GÜLAY, ANAFARTALAR, 16 NOLU, 8 NOLU, 7 NOLU, KİRAZ, CENNET, İSTİKLAL, MANİSA, 13 NOLU, KURTULUŞ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., Manisa Turgutlu Yolu, sançaklı çeşme başı, İsimsiz35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Karaoğlanlı; Özyurt Cd., Çimentepe Manisa Sk., Çimendere Sk., Çerkez Sk., Çelebi Sk., Zafer Sk., Yeşilpınar Manisa Sk., YENİYOL, Yavan Sk., Tınaztepe Çk., TINAZ, Tınaztepe 2. Çk., Taksim Sk., Selimdere Sk., Sakarya Sk., Pazar Sk., Orta Sk., Okul Sk., 1. DEDE PINAR, Mustafa Kemal 2. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mithatpaşa 1. Çk., Merdivenli Sk., Menekşe Sk., Manolya Sk., Manisa Sk., Köy Kuyu Sk., Kurtuluş Sk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş 1. Çk., Kocatepe Sk., Kiraz Sk., Kasaba Cd., Aktoprak sokak, Hükümet Sk., Güzelpınar Sk., Garajüstü Sk., Furun Çk., Furun Sk., GARAJÜSTÜ, MANOLYA, Dibek Sk., Dere Sk., Bıtım Sk., Bozköy Cd., Birlik Sk., Aydın Çk., Aydın Sk., Anafartalar Cd., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 1. Çk., Aktaş Çk., LEYLAK, Leylak Sokak, dere, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, OVA YOLU, OVA YOLU, tepeköy, LALE, ZAMBAK, KARANFİL, nergiz, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, YENİYOL, orkide, TAKSİM, bozköy cad, İsimsiz101, taksim sokak, bozköy cd, ARAS, ARAS, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, ARAS, Aktopraklık, Erguvan, MANOLYA, OKUL, aydın çıkmazı, PAZAR, Karaoğlanlı, DEDE ÇIKMAZI, YENİYOL, GÜZELPINAR, ARAS, ARAS, ÇIRPAZ, ÖZYURT, KÖRKUYU, MANİSA, Kurtuluş, Kurtuluş, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, kiraz_3, TINAZ, Anafartalar 4. Çk., ANAFARTALAR CD, Sancaklıbozköy, sünbül, OVA YOLU, Erguvan, MANİSA, YEŞİLPINAR, Manisa, İsimsiz3, YENİYOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:22.624-2024-06-03 15:00:37.073 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz60, İsimsiz69, İsimsiz77, İsimsiz81, çakal azmağı, çaklazmağı, çakalazmağı, çakalazmağı, isimsiz, isimsiz, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz66, İsimsiz68, , İsimsiz56, İsimsiz58, çakal azmağı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:22.624-2024-06-03 15:00:37.073 saatleri arasında Karaağaçlı; , İsimsiz3, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:22.624-2024-06-03 15:00:37.073 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; , Yenimahmudiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 09:00:20.43-2024-06-03 15:00:43.709 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 10:00:27.665-2024-06-03 15:00:35.696 saatleri arasında Yenice; Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 10:00:42.11-2024-06-03 15:00:52.109 saatleri arasında Yenice; İsimsiz34, İsimsiz32, , Yenice Köyü İç Yolu, İsimsiz31, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-03 2024-06-03 11:00:17.204-2024-06-03 16:00:31.802 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Patika, , Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 11:00:17.204-2024-06-03 16:00:31.802 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-03 2024-06-03 11:00:17.204-2024-06-03 16:00:31.802 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.