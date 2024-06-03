03 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16

SAKARYA ilinde 03 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1085, 1085 SK., 1091, 1091 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1139 SK., 1169, 1173, 1173 SK., 1175 SK., 1177, 1179, 1179 SK., 1181 SK., 1206 SK., 1210, 1210 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1222 SK., 1224 SK., 1226, 1228 SK., 1230, 1230 SK., 1232, 1232 SK., 1234, 1234 SK., 1236, 1238 SK., 1240 SK., 1242, 1244 SK., 1246 SK., ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, FENERİUM-ADA CENTER ŞUBESİ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082. SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YANYOL CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 1 SK., 19 SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 61 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 20 SK., 54 SK., 55, 55 SK., AYVALIK SK., BONCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, GÖKSU, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, BAKACAK, BAKACAK 2, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_4, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/1, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DÜZ, DÜZ SK., HACI HASAN, KIRAN, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAZLIK/2., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, SEREFLI, ŞEREFLİ, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLIKAYA, BIÇKIDERE, BOZTEPE, KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, SALİHİYE, TASBURUN, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1017 SK., 26136, 5033 SK., ADA CD., AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AYDINLAR SK., BALLIKAYA, BALLIKAYA SK., BIÇKIDERE (SK.), BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FABRİKA, FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HUZUR, IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., PAPATYA SK., SALİHİYE SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TASBURUN_1, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK., YAZAKISA, YONCA SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, BEDİL KAZANCI, BEDİLKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, HASTAHANE, INÖNÜ, KABAKULAK, KARAÇALILIK, KEPEKLİ, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, UZUNÇINAR mahallelerinde 10016-, 12010, 18001 SK., 18002, 18002 SK., 18003 SK., 18004, 18004 SK., 18006 SK., 18008 SK., 18010 SK., 18012, 18012 SK., 19004, 19004 SK., 19008 SK., 19013, 19013 SK., 19022, 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006, 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20008, 20008. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., 21001 SK., 21002, 21002 SK., 21003, 21003. SK., 21004 SK., 21005. SK., 21006, 21006 SK., 21007, 21008, 21008 SK., 21010 SK., 21011 SK., 21012 SK., 21014 SK., ADA, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKYAZI ÇIKIŞI-K17, AKYAZI GİRİŞİ-K17, ANADOLU OTOYOLU, BALBALLI, BEDİL KAZANCI YAN YOL, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140, D-140 KARAYOLU CD., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., KARAÇALILIK, KEPEKLİ SK., KÜÇÜCEK CD., MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL, UZU ÇINAR YOLU, UZUNÇINAR, UZUNÇINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde FEVZIYE/10, FEVZIYE/7, MEMNUNIYE, ORMAN YOLU, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 19., 94., 95., DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATİH SK., GONCA, GÜL, GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, ABDULLAH ATEŞ SK., BALABAN, BALABAN SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., FATMA HANIM, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZİYE SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNEŞ SK., İsimsiz139, KIREMITLIK, KOZAN SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/8, SALİH SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKENT mahallelerinde ESENTEPE, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/2, KIRIM, MENDERES, NEHIRBOYU, SAKARYA/GÖLKENT, SELANIK CD., TEPE1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, BILECILER/2, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNADERE mahallelerinde TURNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNADERE mahallelerinde KUL SK., TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 842., 842. SK., 846. SK., 848. SK., AKARSU SK., BUGDAY, EMEK SK., GÖNÜL SK., LALE, SAHİL SK., TURGUTLU SK., ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 830. SK., 838., 840., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861., 861. SK., 863., 863. SK., AKARSU, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BUĞDAY SK., KARDELEN, KENAN SOFUOGLU, KIR SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SIRMA SK., TAŞKIN SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 32., 338. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 46., 48., 48. SK., 50. SK., 52. SK., 54, 54. SK., 57., 59., 60., 61., 62., 62. SK., 63., 63. SK., 64., 66., 66. SK., 70. SK., 74., 76 SK., 76., 77. SK., 79. SK., 82. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ALI KOÇ, ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., DİBEK SK., DOGRU, DOĞRU SK., ERGUN SK., ESEN SK., ESENTEPE CD., FEVZI ÇAKMAK, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KISIKGEÇİT SK., MEDENIYET, MEDENİYET, ORTA CD., PAŞA SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YUVA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Haziran Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 813. SK., 815. SK., 864., 864. SK., 922 NOLU SK., AKÇAY SK., AŞIK VEYSEL SK., AYDIN SK., BEŞKÖPRÜ CD., KANAL SK., SUAT SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.