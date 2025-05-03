03 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:14

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:14

BOLU ilinde 03 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAN, BERK, ÇAMPINAR, EMEN, HIDIRSEYHLER, HIDIRŞEYHLER, ILICAKINIK, KARACASU FATIH, KARACASU FATİH, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, MESCILER, MESCİLER, OKÇULAR, SULTAN, TASOLUK, TASOLUK MERKEZ, TAŞOLUK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000 SK., 2000. SK., 2002, 2002 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006, 2006 SK., 2007 SK., 2008, 2009, 2010, 2011, 2011 SK., 2016, 2017, 2017 Sok., 2018. SK., 2019 SK., 2022, 2024, 3304. SK., 545 SK., 8085, 9042, AĞILAN YAYLASI, AKDEDE, AKYEL SK., ALADAG, ALADAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, ANA, ANA CD., ASAGI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, BAHÇELİ MAHALLESİ SK., BERK 1., BERK 1. KÖYÜ, BERK 1. SK., BERK-2., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ, ÇAMPINAR MEVKII, ÇAYIR, ÇESME, ÇEŞME, ÇİFTE KÖPRÜLER SK., ÇİĞDEM SOK., DEMİRCAN, DERE SULTAN, DERE SULTAN KÖY SOKAĞI, DERICI, ELGUVAN, EMEN MEVKII, FABRİKA SOK, GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK MİLLİ PARKI, GÖLCÜK SOK, GÜNEŞ SK., GÜVERCİN, HACI YAKUPLAR, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, HIDIRSEYHLER KÖY YOLU, HIDIRŞEYHLER KÖYÜ YOLU, HILAL, HİLAL SOK, ILICAKINIK-1., IŞIK SK., İZZET BAYSAL CD., İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE R, KAPLICA, KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KARABACAK SK., KARACASU AŞAĞI YAYLA, KARACASU İMAM HATİP ORTAOKULU, KARACASU TAŞOLUK MEVKİ, KARANFİL SK., KARIŞLAR MAH SK., KOCAMEŞE SK., KONAK SULTAN, KÖKEZ SOK, KÖPRÜCÜLER-YAMAN, KÖROGLU, LALE, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MELTEM, MELTEM SK., MERAM SK., MESCILER MEVKII, MESCILER YAYLASI YOLU, MESCİLER EMEN MEVKİ, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ, MESCİLER MEVKİ KÜME EVLER SOK, MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., NERGIS, NERGİS SK., OKUL-3. SK., ORÜS, ORÜS CD., SAFAK, SAKARYA SK., SEBEN, SEBEN CD., SULTAN KÖYÜ YOLU, SULTAN-2., SULTAN-YAMAN, ŞAFAK SK., TASOLUK MERKEZ YOLU, TASOLUK YAYLA YOLU, TAŞHANCILAR CD., TAŞOLUK YAYLASI, TAŞOLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, TUNA SOK, YAMAN SK., YARENLER KÜME EVLER, YESILIRMAK, YEŞİLIRMAK SK., YUKARI ILICAKINIK, YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2843. SK., 2900, 2901, 2902, 2904, 2915. SK., 2917, ADALET SK., AKTAŞ SK., ALI RIZA TEKEMEN, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ANADOLU, ANADOLU SK., BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, BÜYÜKSU, BÜYÜKSU SK., CEREN SK., CUMHURİYET CD., CUMHURİYET ORTAOKULU İÇİ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., DÖNER, DÖNER SK., DR. ŞEMSİ BAKİ PARKI İÇİ YOLU, EDALI, EFLATUN, EFLATUN SK., EREN SK., FAKI CEMIL, FAKI CEMİL SK., FİLİZ SK., FUAR SK., GÜNDÜZ SK., GÜZEY, GÜZEY SK., HAS, HATTAT EMİN BARIN CD., HAZNEDARLAR, HAZNEDARLAR SK., HITIT, HİTİT SK., HULISI TÜZMEN, IZZET BAYSAL, İBNİ SİNA CD., KARAÇAYIR, KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, KARAÇAYIR SK., KIZIK SK., KURTULUŞ SK., KUTUCULAR, KUTUCULAR SK., MESCIT, MUHSİN KARAMANOĞLU, MURAT CANBAS, MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, OLİMPİYAT SK., OVABAŞLI SK., ÖZEN, ÖZEN SK., RÜZGARLI SK., SAĞLAM SK., SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT HASAN DURMUSOGLU, SEHIT ISMAIL SEREMET, SEHIT SAFFET OKUMUS, SEHIT SELEN PASA, SEHIT SELEN PASA CD., SEYMEN SK., SIRIN, SPOR SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., ŞEREF SK., TAŞMAN SK., TEKEL, TEKEL SK., ULUS SK., USTAOGLU, VİLLA SK., YILMAZ, YUNUS EMRE SİTESİ SİTE İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 513 SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, 6. CD., KAPLICA CD., KÖPRÜCÜLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1415 SK., ASALET, ASALET SK., HASAT, HASAT SK., ILKNUR, İLKNUR SK., KARADERE CD., KEKLİK SK., MALTAŞ SK., MURAT SK., POYRAZ SK., RAHMET, RAHMET SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SİNAN, ŞEHİT ALİ ÖZDEMİR SK., ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, KARAÇAYIR mahallelerinde 3209 SK., HULİSİ TÜZMEN CD., KOCABEY, KOCABEY SK., SEYİT EFENDİ SK., TASHANCILAR, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI mahallelerinde YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde 3 SK., AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR-1., ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AŞAĞI MAHALLE SK., ÇATAK YOLU, DEMIRCILER-3., PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde AKGÜL, AKGÜL SK., AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SALIBEYLER, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1003 SK., 1007 SK., 1011. SK., 1012 SK., 1015 SK., 1020 SK., 1028 SK., 1041, 1041 SK., 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130, 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202, 1202 SK., 1203 SK., 1204, 1205, 1205 SK., 1208, 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1224, 1225, 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236, 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1240 SK., 1241, 13. CD., 1453, 1453 SK., 1462. SK., 1467 SK, 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 269. SK., 30.EVLER SK., 904, 905 SK., 908, 908. SK., 910, 910 sok., 911, 917, 917 SK., 918 SK., 921, 921 sok., 930 SK., 955 SK., 961 SK., 962 SK., 967, 967 SK., 971, 971 SK., 975, 975 SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ATALAY SK., AZIZ, AZİZ SK., BAKIRLI, BAKIRLI 2. SOK, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAGISTANLI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA YAYLA YOLU, DOGU ÇÖMLEKÇILER, ELMAS, ELMAS SK., EMIR, EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN, GÜNALDIN SK., HACI AHMET ÇATLADIOĞLU CD., HALI HİSARI SK., HALLAR MAHALLE YOLU, HİMAYEOĞULLARI, HÜLYA, IMAMLAR MAHALLE YOLU, ISMAIL ÖZER, İĞDELİ PARKI İÇİ YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU, KALE SK., KARASU, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIBRISCIK, KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, MARAL SK., MELİH SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SAHIN TEPE, SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER CD CD., SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SENEVLER KÜME, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA, SEVDA SK., SIRACEVİZLER, ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., TUGRUL, URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YAYLALAR, YAYLALAR CD., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1428, FEDAKAR SK., MİMOZA SK., SAĞLIK SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞENGÜL SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVULLU, MERKEZ mahallelerinde HAVULLU KÖYÜ MERKEZ MAH, HAVULLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET BEYLIK mahallelerinde MEHMET BEYLIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ mahallelerinde İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMARLAR mahallelerinde KUMARLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULANIK MERKEZ, ORTA mahallelerinde BULANIK KÖYÜ YOLU, BULANIK MERKEZ KÖY YOLU, MUZAFFER DEMIRÖZ/1, ORTA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLAR, BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BOYACILAR MERKEZ, GÖBELLER, ILICA, KAYALIDERE MERKEZ, KİLCİLER, KÖSTEKLER, N KENDISI, NARZANLAR, TURGUTLAR mahallelerinde ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ ILICA MAH, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KILCILER KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, TURGUTLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU, HILALLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, GÖBELLER, HİLALLER, KARAFAKILAR, KAYALIDERE, KIZILKUYU, KÖSTEKLER, KÖYBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SARICALAR mahallelerinde BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KÖSTEKLER MAHALLESI YOLU, KÖY SOKAĞI, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANTARLAR, YAHYALAR mahallelerinde KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞLAR, KAYGANA, MUSALLA mahallelerinde ÇİFTLİK 1. SK., KABACADİBİ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTLAR, SAMUTLAR mahallelerinde DAVUTLAR MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.