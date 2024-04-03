03 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:05

BOLU ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARDAK, KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KURUCA, KUZKÖY, N KENDISI mahallelerinde ÇARDAK KÖY YOLU, ÇARDAK KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KURUCA KÖY YOLU, KURUCA KÖYÜ YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KITIRLER, KİTİRLER mahallelerinde ALINTERİ SK., BELKIS SABANCI, BELKİS SABANCI CD., ÇAMDİBİ SK., EMNİYET SK., MUALLIM EVLERI, MUALLİM EVLERİ SK., MÜCAHİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BESKAVAKLAR, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, ÇATAKÖREN YAYLA YOLU, ÇATAKÖREN YAYLASI, ENDER, GÖKPINAR YAYLA YOLU, GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, KÜRKÇÜLER mahallelerinde 1308 SK., 1309 SK., 1310 SK., BOLU BATI GİRİŞİ-K22, YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, HAMİDİYE, KARAKÖY, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR, YUMRUKAYA mahallelerinde 3. SK., AİBÜ İÇİ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, BOLU DÜZCE YOLU, ÇUKUR, GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-3., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMİDİYE, HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK., KARAKÖY MAH ÇAYIR SOK, KARAKÖY-3., KARŞI SK., KIRAZALTI, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., Mücavir Yumrukaya Köyü Kirazal, ORTA SK., PARK İÇİ YOLU, SOGUK ÇESME MEVKII, SOĞUK ÇEŞME MEVKİİ, SOĞUK ÇEŞME MEVKİİ KÜME EVLER, YENİ-YUMRUKAYA SK., YUMRU KAYA ŞOSE SK., YUMRUKAYA KÖYÜ YOLU, YUMRUKAYA-2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY mahallelerinde HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, ORMAN YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.