03 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:04

DÜZCE ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde FENER SK., GÜNEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ATIK, ATİK SK., BELEN SK., BERRAK SK., ÇIKMAZ 2, ÇIKMAZ 2 SK., ÇİVİ SK., DEREN SK., ELİF SK., FAN DERESİ SK., GELINCIK, HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KARANFİL SK., KAYA, KESKIN, KESKİN SK., KETMENLİ CD., LALE, M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, MİRAY SK., OKTAY SK., OSMANIYE, OSMANİYE CD., ÖNDER SK., PAPATYA SK., PAZARCIK, ŞAHİNKAYA SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde ASLI SK., BADEM 2 SK., BAĞLAR SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., EREGLI, EREĞLİ CD., GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, SULTAN SK., ŞİMŞEK SK., TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYHANLI mahallelerinde BEYHANLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY mahallelerinde 577., BARTIN SK., KEFLİ SK., RIHTIM CD., SAATÇİGİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 606., 620. SK., 623. SK., 648. SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, KUZEY, KUZEY SK., NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde BOZKURT SK., GENERAL SAMİ SK., İNANIR SK., POYRAZ, POYRAZ SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., ULUS SK., YILMAZ SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, GÖKÇE, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ORTA, YANIK 2 mahallelerinde GÜNEY, ORTA, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ŞAZİYE mahallelerinde DÜZCE ANKARA YOLU, SAZIYE, ŞAZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, MERKEZ, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde 1011, DONGELLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.