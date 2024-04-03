03 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:05

İZMİR ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 09:00:02.558-2024-04-03 15:30:15.817 saatleri arasında Başaran; İsimsiz42, , , İsimsiz32, İsimsiz32, ERENLER, ERENLER, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz75, İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz47, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz64, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz67, ERENLER, ERENLER, İsimsiz74, İsimsiz74, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:02.558-2024-04-03 15:30:15.817 saatleri arasında Uzunköy; İsimsiz43, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 09:00:07.341-2024-04-03 16:00:18.888 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:07.341-2024-04-03 16:00:18.888 saatleri arasında Somak; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz11, Somak Köyü, Somak Köyü İç Yolu, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:53.343-2024-04-03 16:00:08.347 saatleri arasında Somak; İsimsiz11, Somak Köyü, Somak Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:53.343-2024-04-03 16:00:08.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:53.343-2024-04-03 16:00:08.347 saatleri arasında Dündarlı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:00:01.93-2024-04-03 16:00:13.724 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:01.93-2024-04-03 16:00:13.724 saatleri arasında Siteler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:10.184-2024-04-03 16:00:48.495 saatleri arasında Horozgediği; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:10.184-2024-04-03 16:00:48.495 saatleri arasında Çakmaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:10.184-2024-04-03 16:00:48.495 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:10.184-2024-04-03 16:00:48.495 saatleri arasında Samurlu; , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:10.184-2024-04-03 16:00:48.495 saatleri arasında Siteler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında Artıcak; İsimsiz194, SUBATAN, Artıcak Yolu, SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ, SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER, İsimsiz235, İsimsiz234, İsimsiz177, İsimsiz233, İsimsiz232, İsimsiz231, İsimsiz230, İsimsiz228, İsimsiz227, İsimsiz226, İsimsiz225, İsimsiz222, İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz214, İsimsiz213, İsimsiz211, İsimsiz210, İsimsiz208, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz203, İsimsiz201, İsimsiz200, İsimsiz198, İsimsiz196, İsimsiz195, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz168, İsimsiz189, İsimsiz188, İsimsiz178, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz163, İsimsiz156, İsimsiz153, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz128, İsimsiz123, İsimsiz120, İsimsiz118, İsimsiz111, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz108, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında Çobanlar; İsimsiz208, çobanlar, Çobanlar Köyü İç Yolu, İsimsiz196, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, İsimsiz189, İsimsiz188, İsimsiz187, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, İsimsiz181, İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz169, İsimsiz167, İsimsiz165, İsimsiz164, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz161, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz115, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında Gölcük; MURSALLI SUBATAN YAYLASI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:00:34.323-2024-04-03 13:00:39.339 saatleri arasında Kuruçeşme; Hacı Bektaş Veli, İsimsiz15, DOĞUŞ, 203/2, 205/22. Sk., , 201/2. Sk., 201/4. Sk., 202. Sk., HACI BEKTAŞ VELİ, 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/1. Sk., 203/10. Sk., 203/15. Sk., 203/20. Sk., 203/21. Sk., 203/23. Sk., 203/25. Sk., 203/29. Sk., 203/3. Sk., 203/31. Sk., 203/33. Sk., 203/4. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 203/52. Sk., 203/6. Sk., 203/9. Sk., 205. Sk., 205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/13. Sk., 205/14. Sk., 205/15. Sk., 205/17. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/26. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/30. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/36. Sk., 205/37. Sk., 205/39. Sk., 205/4. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/45. Sk., 205/5. Sk., 205/52. Sk., 205/53. Sk., 205/54. Sk., 205/59. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/8. Sk., 205/9. Sk., AHMET PİRİŞTİNA, DOĞUŞ A GRUBU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:34.323-2024-04-03 13:00:39.339 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:34.323-2024-04-03 13:00:39.339 saatleri arasında Adatepe; , DOĞUŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 13:30:40.306-2024-04-03 15:00:46.667 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 13:30:40.306-2024-04-03 15:00:46.667 saatleri arasında Kuruçeşme; , 203/22. Sk., 203/24. Sk., 203/28. Sk., 203/35. Sk., 203/37. Sk., 203/38. Sk., 203/39. Sk., 203/40. Sk., 203/42. Sk., 203/48. Sk., 203/50. Sk., 203/51. Sk., 205/1. Sk., 206/54. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:00:34.323-2024-04-03 13:00:39.339 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 13:30:40.306-2024-04-03 15:00:46.667 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 12:00:49.534-2024-04-03 14:00:55.348 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 14:00:47.502-2024-04-03 17:00:58.502 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 14:00:47.502-2024-04-03 17:00:58.502 saatleri arasında Alaçatı; haydariye, 2028. Sk., 14017. Sk., 14016. Sk., 14015. Sk., 14014. Sk., 14013. Sk., 14012. Sk., 14009. Sk., 14008. Sk., 14007. Sk., 14006. Sk., 14003. Sk., 14002. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 11500. Sk., 14009, İsimsiz353, 14004/1, İsimsiz338, İsimsiz337, İsimsiz336, İsimsiz333, İsimsiz332, İsimsiz331, İsimsiz329, İsimsiz328, elektrik kesintisi yaşanacaktır.