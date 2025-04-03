03 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:56

İZMİR ilinde 03 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.125-2025-04-03 15:00:00.039 saatleri arasında Balıklıova; 13043, 13051, 13031, 13033/1, 13032, 13047, 13033, 13046, 13035, 13036, 13041, 13041/1, 13042, 13037, 13038, 13039, 13045, 13040, 13034, 13044, 13049 Sk., 13048 Sk., 13043/1 Sk., 13030 Sk., İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.125-2025-04-03 15:00:00.039 saatleri arasında Eğlenhoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.125-2025-04-03 15:00:00.039 saatleri arasında Küçükbahçe; Palmiye Sitesi İçi Yolu, Mercankoyu Sitesi İçi Yolu, Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu, Güzelkent Sitesi Yolu, petunya, İsimsiz90, İsimsiz79, İsimsiz78, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.125-2025-04-03 15:00:00.039 saatleri arasında Ildır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-03 2025-04-03 10:00:35.456-2025-04-03 12:00:40.273 saatleri arasında Evka 3; İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz125, İsimsiz124, , 124. Sk., Şehit Taha Carım, Şehit Taha Carım Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-03 2025-04-03 10:00:35.456-2025-04-03 12:00:40.273 saatleri arasında Erzene; , 113. Sk., 113/13. Sk., 124/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-03 2025-04-03 12:00:44.03-2025-04-03 12:15:48.877 saatleri arasında Evka 3; 126/17. Sk., 127. Sk., 127/1. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/2. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/22. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/3. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., 127/9. Sk., Seçin Köy Sitesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Taha Carım, Şehit Taha Carım Sk., Şehitler Cd., İsimsiz20, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz124, 126/18, İsimsiz125, , 101. Sk., 101/2. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/2. Sk., 108/5. Sk., 112. Sk., 112/4. Sk., 113. Sk., 124. Sk., 125/6. Sk., 125/7. Sk., 125/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-03 2025-04-03 12:00:44.03-2025-04-03 12:15:48.877 saatleri arasında Erzene; , 113. Sk., 113/13. Sk., 124/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.