03 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:04

KOCAELİ ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BERBEROĞLU SK., CEVHER SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARSI, KILIÇ SK., KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEVGI, YAGCI, YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, BABAKÖY mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, YUKARI KUMLU-ÖZBEY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SOFULAR, ŞİRİNKÖY, YUKARI mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370. SK., 4371. SK., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4378. SK., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 872. SK., 874. SK., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAŞOĞLU CD., BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ASIM ÇAVUŞ SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN SK., BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., FIRAT CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., NURSEDA SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, DOSTLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, AYAZMA CD., CENGIZ TOPEL, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., ILICA, KABAYAKALI SK., LİMAN SK., MELDA SK., NURSEDA, ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANLI CD., RAHIM, SAĞLAM SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK., YENIÇERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1119., 1123., 1145. SK., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., HOCALIBAGLAR, KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., HASTANE SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KANAAT SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., GÜRGENLİK SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., OVALI SK., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SARRAF SK., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., TUĞCULAR SK., YILDIZELİ SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BAĞDAT CD., BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİ mahallelerinde ANADOLU CD., ASIR, KÖROĞLU SK., SADIK, SADIK SK., SALMAN, SALMAN SK., SARDUNYA SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CÖMERT SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., MİNİ SK., NILAY, ŞEBNEM SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİDOĞAN mahallelerinde ASLANAĞZI SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., AYDINLAR SK., GECE SEFASI SK., HASTANE YOLU SK., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., ONURALP SK., YENİDOĞAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY SK., ALI AGA, ALPER SK., ANAYURT SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ATES ÇIÇEGI, ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AYAZ, AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BURÇİN SK., CANLAR, CANLAR SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVİZLİK CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇINAR CD., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, EFE ALI, EKBER SK., EMEL SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILGIN SK., ISKETE, İHSAN PEKER SK., İNAN SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KERIM, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MANDIRA, MANDIRA SK., MEVLANA, MEVLANA CD., NARLIK SK., NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞİFA SK., TANTAOĞLU CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU, UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., LALE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., TEPE, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, ÇERKEŞLİ OSB, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1, 1. CD., 106. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4. CD., 41., 41. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701., 4701. SK, 4705., 5. CD., 6. CD., AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., AŞAĞI PINAR SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM OSMAN SK., BAYRAM SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., DURSUN SK., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜŞPALA CD., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KAYNARCA SK., KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., VALILER, YAGCILAR CUMHURIYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 208. CD., 21. SK., 231. CD, 231. CD., 27. SK., 2905., 2923., 2925., 2926., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDIN, BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., GÖLCÜKLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., ILAYDA DEMIR, İBNİ SİNA CD., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KISIKYOL, KONUT SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEHTAP SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZAR SK., RÜYA SK., SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YÜKSEL SK., ZEYTİN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.