03 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 03 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:05
03 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında Aşağıçobanisa; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 09:00:59.243-2024-04-03 15:00:10.112 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında Şirinyer; subatan köyü, SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU, SUBATAN İÇ YOLU, ŞİRİNYER, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında Başlıoğlu; SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU, SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:00:16.667-2024-04-03 16:00:42.731 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-03 2024-04-03 10:30:41.778-2024-04-03 16:30:53.149 saatleri arasında Asmacık; Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz4, Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz5, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 10:30:41.778-2024-04-03 16:30:53.149 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 20:30:14.284-2024-04-03 23:59:22.987 saatleri arasında 75. Yıl; 5303. Sk., 5309. Sk., 5307. Sk., 5305. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 20:30:14.284-2024-04-03 23:59:22.987 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 20:30:56.094-2024-04-03 23:59:11.794 saatleri arasında Güzelyurt; 5740. Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., 5769, 5742. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-03 2024-04-03 20:30:56.094-2024-04-03 23:59:11.794 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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