03 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:56

MANİSA ilinde 03 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.283-2025-04-03 15:00:00.943 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-03 2025-04-03 09:00:00.283-2025-04-03 15:00:00.943 saatleri arasında Yeniköy; , okul yolu, İsimsiz13, ÇELİKEL ÇIKMAZI, MENEKŞE, Manisa Akhisar Yolu, 1.İMAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.