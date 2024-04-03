03 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:05

SAKARYA ilinde 03 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, FLORA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLIVAN, PEHLİVAN, PORTAKAL ÇIÇEGI, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde ANKARA, FATİH CD., KARACA SK., ŞİRİN SK., VAKIF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, BAHÇE, CAMI, CAMİ, DERE SK., FATİH, MESELIK, OGUZLAR, SAKARYA, UGUR, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AKASYA SK., FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, AYAZ SK., DURMAZ, KASIRGA SK., SEMA SK., TUFAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde SEHER SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, AZELYA, BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, İRFAN, KUDÜS CD., MİDYAT SK., REZZAK, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YANYOL SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., AKIM, ASYA SK., AY SK., BULUT SK., DUMAN SK., FERHAT SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TAN SK., TUFAN SK., UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde CAMİ SK., KARLI SK., KINALI, KINALI SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde BAHÇE SK., DADE SK., KUTLU, MERKEZ CD., NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM SK., ÜMİT SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1274, 1274 SK., 1278 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6042 SK., 6044 SK., 6046, 6048 SK., 6050, 6050 SK., 6055, 6055 SK., 6056 SK., 6057 SK., 6075 SK., 6077 SK., 6083 SK., AKŞEMSETTİN CD., BAĞLAR CD., ÇINARPARK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, GÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MEVLANA SK., SEFA, SEFA SK., SÖĞÜT CD., YEŞİLTEPE CD., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, TEPE mahallelerinde 308 NOLU SK., AÇMA, DEGIRMENDERE, KANARYA, KANARYA SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, BOZÖREN, CİHADİYE, ÇENGEL, HACILAR, KOZAN, SAFIBEY mahallelerinde 1904., 2052., 2053., 3704., 3712., BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., CİHADİYE SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, HACILAR SK., İsimsiz142, KAVAKLAR SK., KOZAN, KOZAN SK., SAFIBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13. CD., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3173. SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FİLİZ 2 SK., KOSOVA SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, YASEMİN ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 825. SK., 833., 833. SK., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 864., 864. SK., 868. SK., AKARSU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, ATAY SK., BEŞKÖPRÜ CD., BUĞDAY SK., CAN, CAN SK., GAZİ SK., GENÇ SK., HAŞİM SK., KEREM SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., TAŞKIN SK., YAŞAR SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 12:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 304. SK., 346. SK., 427. SK., 550. SK., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, CEYLAN SK., IŞIK SK., KAYA SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERHAT, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 344. SK., 423 SK., 423., 546., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 342. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 535. SK., 537. SK., 548. SK., AVCI SK., DILBER, DİLBER SK., ENVER TOÇOĞLU CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT, SAHIN, SEÇER, SEÇER SK., SERHAT SK., SUSAM SK., SÜMBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde ACAR SK., BAYGIN SK., GÖREN SK., GÜRAY SK., KIRIK SK., KISLA CD., KIŞLA CD., NİLAY SK., ORHANGAZİ CD., SİPER SK., YAŞMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., ÇİĞDEM SK., MANOLYA, MANOLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.