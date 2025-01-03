03 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 03 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 03 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE mahallelerinde YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ocak Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 YAN YOL CD, GEDİK SK., HÜR SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KÖROĞLU CD., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ocak Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ACUN, ACUN SK., DEĞİRMEN SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., KONAK, MEVSIM, MEVSİM SK., ORKIDE, ORKIDE SK., ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE mahallelerinde NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ocak Cuma 11:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2069., 2069. SK., 2076. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CENGİZ TOPEL CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Ocak Cuma 00:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, DONANMA, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUNUS EMRE mahallelerinde 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 271. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3206., 3211., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850., 850. SK, 850. SK., 861. SK., 862. SK., 863. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR CD., ATAKAN, B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, ÇİFTLİK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, İLHAN TUBA CD., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, GÖKTEPE SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KORKMAZ SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, PALAZOGLU, PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., ALSANCAK, ALSANCAK SK., AMBER SK., ANAFARTALAR SK., ANIT, ANIT SK., ANKARA. CD., ASALET, AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA, AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR, ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE. CD., DALGIÇ, DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA SK., EFE, ELEM, ESER, EZGI, EZGİ SK, FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., GELİNCİK SK., GENCER SK., GÖKTUĞ SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLISTAN, GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER, GÜRLER SK., GÜZ, GÜZ SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, ILHAM, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARACA SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KERVAN, KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR, ONUR SK., ÖZGÜR, ÖZKAN, ÖZKAN SK., POLAT SK., RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SADRAZAM CD., SAHIN, SARAYIÇI, SARAYİÇİ SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERINCAN, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TEPE SK., TOKATLI, TOLGA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAÇ SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA SK., AKÇAKOCA, AKTOP SK., ALPER SK., ÇUHANE, ELEM CD., ELMAS, EZGİ SK., NEHİR SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 22., 22. SK., 24. SK., 25., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 41. SK., D-100 KARAYOLU CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., SUADİYE BAĞDAT CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., UZAY ÇIKMAZI SK., ÜLKER SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMEŞE mahallelerinde BATAK SK., ORGANİZE SANAYİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Ocak Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., BAYRAM SK., BURCU, FERDA SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., ÖZGE SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 03 Ocak Cuma 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DUMLUPINAR, IBNISINA, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 101. CD., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS SK., 2., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 6., 7. SK., 8., 8. SK., 9., 9. SK., ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ADA SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKÇA, AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKTAŞ SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALBAYRAK, ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALPAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARMUTÇU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASLAN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., ATATÜRK CD., ATİLLA SK., ATMACA SK., AYDEMİR SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., AYNA SK., AZİZ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHAR CD., BALE SK., BALO, BALO SK., BALTA SK., BARTU SK., BATMAZ, BATMAZ SK., BAYRAKTAR, BEDİR SK., BELGİN, BELGİN SK., BENNA SK, BERAT SK., BESTE SK., BETÜL, BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BİLGE SK., BİLLUR SK., BİROL SK., BONCUK, BONCUK SK., BURHAN SK., CAHIDE, CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVİT SK., CEBESOY SK., CEVİZLİ SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIRCI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLICA SK., ÇANAK, ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇIMENLI, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLEK SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., D-100 KARAYOLU, DAMLA SK, DEMIR, DEMİR SK., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERYA SK., DIKILI, DILEK, DILMEN, DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANER SK., DOSTLUK SK., DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE SK., EGE, EGE SK., ELBEY SK., EMİR SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ENSAR SK., ER SK., ERBAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERDEMLİ SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN, ERHAN SK., EROL SK., ERTAŞ SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., ESENLİK SK., ESENTEPE CD., ESER SK., EŞREF BİTLİS CD, FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRTINA SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEÇİT SK., GELINCIK, GELINCIK SK., GİRGİN SK., GÖÇ SK., GÖK SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÖKSEL, GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖKTÜRK SK., GÖZDE SK., GÜLDALI SK., GÜLLÜ SK., GÜLSÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDEM SK., GÜNEŞ SK., GÜR SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜVEN SK, GÜVEN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAKAN, HAKAN SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMANTARLA SK., HASIM SK., HASTÜRK SK., HAŞİM SK., HAYAT CD., HELAL, HIZAL SK., HIZIR SK., HİCRET SK., HOŞGÖR SK., HURİYE PAK SK., HUZUR SK., IÇEN, IMREN, INCIR, INÖNÜ, ISFENDIYAR, ITIMAT, IZGI, İÇEN SK., İLHAN SK., İMREN SK., İNÖNÜ CD., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., İSTİKLAL CD., İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KAMURAN CD., KANDİL SK, KAPADOKYA SK., KAPLAN SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARADENİZ SK., KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KAYA, KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAZIM ORBAY SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KENGER SK., KEREM SK., KESTANE SK., KILIÇ, KIRCALI, KIRCALI SK., KIRMAN SK., KISA, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇ SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KORUİÇİ SK., KORUTÜRK SK., KÖKNAR SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KULLAR, KULLAR SK., KUŞAKKAYA SK., KUZEY SK., KÜÇÜK, MACİT SK., MAMAT, MAMAT SK., MARMARA CD., MEHTAP, MEHTAP SK., MENDERES SK., METIN, MEVLÜT SK., MEYDAN, MINE, MİNE SK., MUHTES, MUHTES SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., NARİN SK., NASAŞ SK., NEBİLE SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NIL, NİHAT ERİM, NİHAT ERİM CD., NURŞEN SK., OCAKLI SK., OGÜN SK., OKAN SK., OLCAY SK., ORBAY SK., ORHAN SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OZAN SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞE SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMÜR SK., ÖNCÜ, ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZDEN SK., ÖZDİL SK., ÖZER SK., ÖZGEM SK., ÖZKÖK SK., ÖZNUR SK., PAK SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PAZAR, PAZAR SK., PISMANIYE, PİŞMANİYE SK., PLEVNE SK., REIS, REİS SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RÜYA SK., SAHIL, SAKARYA SK., SAMİ SK., SANDAL SK., SAPMAZ, SARGIN SK., SARITAŞ SK., SAROGLU, SAROĞLU SK., SEÇİLMİŞ SK., SEKA SK., SEKMEN, SEKMEN SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELİN SK., SEMIH, SEMİH SK., SEMİZ SK., SERIFE, SERT, SERT SK., SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYMEN SK., SEYRAN, SIRMA, SIRMA SK., SIRMALI SK., SITELER, SİTELER SK., SONGÜL SK., SÖZER SK., SUDE SK., SUNA SK., SUNAY SK., SÜKRAN, SÜREYYA, ŞAHİN TEPESİ SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞERİFE SK., ŞERMİN SK., ŞİMŞEK SK., TAMER SK., TANIL, TANIL SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TEKINER, TEKİNER SK., TELLİ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TERZİLER SK., TEZLER, TEZLER SK., TİMUR SK., TOYDEMIR, TOYDEMIR SK., TOYDEMİR SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TUFANLI, TUFANLI SK., TUĞBA SK., TURGAY SK., TURHAN, TURHAN SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ULUSU, ULUSU SK., URAL SK., UYGAR SK., UYGUR SK., UYSAL, UYSAL SK., UZUNER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ÜNSAL SK., ÜZÜM, VARDAR SK., VATAN, VISNE, VİŞNE SK., YAĞMUR SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇINKAYA SK., YEL SK., YENICE, YENİCE CAMİ SK., YENİLİK SK., YILDIRIM CD., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., YILMAZ SK., YÖRÜK, YUMAK SK., YUNUS EMRE SK., YÜCETÜRK SK., ZAFER SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL CD., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 03 Ocak Cuma 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde 4406., ABDÜLHAMİT HAN CD., AFFAN SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ASLANTAS, ASLANTAŞ SK., ATABEY SK., AVCI, AVCI SK., AYDIN, AYDIN CD., BİRGÜL SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT SK., ÇUKUROVA SK., DAMAR SK., DAR SK., DEMET SK., DERE, DERE SK., DESTE SK., DEVRİM SK., DOGUS, DOĞUŞ SK., ECZANE SK., EMNIYET, EMNİYET SK., ERDEM SK., ESKICILER, ETKI, FATIH, FIRIN, FIRIN SK., FİLİZ SK., GONCA SK., GÜLAY SK., GÜLŞAH SK., GÜLÜMSER SK., GÜNAY SK., GÜNGÖR SK., GÜVENLİK CD., GÜZEL SK., GÜZELBAHÇE SK., HAMSI, HAMSİ SK., HASIR SK., HILAL, IKIZLER, ILGAZ SK., ISTASYON, ISTIKLAL, İKİZLER SK., İNCE SK., İREM SK., İSTASYON CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALAY SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KANARYA, KANARYA SK., KARANFIL, KARANFİL SK., KAVAKLAR SK., KAZANCI SK., KEMAL ACUN SK., KEMALİYE SK., KIBRIS, KIYMET SK., KÖPRÜLÜ SK., KUM, KÜÇÜK SANAYİ SK., KÜÇÜKLER SK., LEYLA, LIMAN, LIMANYOLU, LİMAN CD., LİMANYOLU CD., LODOS SK., LOJMAN SK., MAKASBAŞI SK., MEDYA SK., MEHMET ÇELİK SK., MEHMETÇİK SK., MEKTEP SK., MELİKE SK., MERCILER, MESE, MESUT SK., MEŞE SK., MIDILLI, MİDİLLİ SK., MUHABİR SK., MURAT EVLER SK., NATO, NATO CD., NAZLI, NAZLI SK., NECATİ DENİZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., OKUL SK., OSMANBEY SK., OVA SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., PAZARKAPI, PAZARKAPI SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD., POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., RÜZGARLI SK., SABRI GÜDENBERK, SABRİ GÜDENBERK SK., SAIR BAKI, SALIM, SANLI, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SAYGIN SK., SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SELIM, SELİM SK., SERÇE, SERÇE SK., SIRIN, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SİBEL SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞANLI SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞEVVAL SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOMRUK SK., UÇAK, UÇAK., UFUK, UFUK SK., UĞUR SK., USTA, VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YALI SK., YESIL, YONCA, YONCA SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI mahallelerinde AK SK., DURMUŞ SK., KAHVECİ SK., LADİN, LADİN SK., NİL SK., ONARAN, ONARAN SK., ÖNDER CD., SAĞLAM SK., SEMA SK., SÜREYYA SK., VURAL, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IBNISINA, İBNİSİNA mahallelerinde BADEM SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇAGLAYAN, GÜLAY, KANDEMIR, LOKMAN SK., SİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 03 Ocak Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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