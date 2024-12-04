04 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:24

İZMİR ilinde 04 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-04 2024-12-04 09:00:00.886-2024-12-04 16:00:00.192 saatleri arasında Ulucak İstiklal; , 9538 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 09:00:00.886-2024-12-04 16:00:00.192 saatleri arasında Damlacık; , 9528, KUYUCAK SOKAK, İsimsiz33, İsimsiz34, kuyucak yolu kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:00.39-2024-12-04 13:00:00.378 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:00.39-2024-12-04 13:00:00.378 saatleri arasında Halilbeyli; , Halilbeyli, KIRÜSTÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 13:00:00.905-2024-12-04 15:00:00.384 saatleri arasında Yiğitler; 6002, Menengeç Mevkii Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 13:00:00.905-2024-12-04 15:00:00.384 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; MELİS, İsimsiz17, İsimsiz8, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 13:00:00.905-2024-12-04 15:00:00.384 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; İsimsiz14, İncirlipınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-04 2024-12-04 09:00:06.811-2024-12-04 15:00:26.943 saatleri arasında Zeytindağ; Mimar Sinan Sk., Mithatpaşa Cd., Nizam Sk., Sefa Cd., İcyol, Lale Sk., Marangoz Halil, Marangoz Halil Sk., İsimsiz79, İsimsiz107, İsimsiz125, Atatürk Cd., Fatih Sultan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 09:00:57.856-2024-12-04 15:00:10.351 saatleri arasında Zeytindağ; İsimsiz54, İsimsiz84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:35.955-2024-12-04 16:00:44.048 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy İç Yolu, , Hisarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-04 2024-12-04 10:00:00.473-2024-12-04 12:00:00.993 saatleri arasında Salihler; Günay Sk., Doru Tatil Sitesi, Nazım Hikmet Sokak, Keskin Sk., , Özgür Sk., Sahil Yolu Cd., Rengin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında Doğancılar; 6001, 5025/1, KOCAORMAN MEVKİİ, kocaorman mevkii, 6007. Cd., 6007, 6007/2. Sk., 6010. Sk., 6002/1, 6010, 6004/1 Sk., İsimsiz40, 6013, 6030, 6015, YUNUS EMRE, , 6002. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında Karacaağaç; 3021/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında Kırklar; , 5023. Sk., 5025, 5025/2. Sk., 5026. Sk., 5027, 5030. Sk., Karabağlar Sk., Karatekeli Cd., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , İpek Kümeevleri, 5020, MEVLANA, 5009, 5011, 5017, 5019, 5022, 5021, 5029, 5024, DEMOKRASİ, 5005, 5004, 5006, 5007, 5008, 5010, 5016, 5012, 5013, 5002, 5001, 5003, 5014, 5018, 5028, 5028/1, 5002/3, 5023, İsimsiz35, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz126, İsimsiz74, İsimsiz76, 5031, İsimsiz120, İsimsiz127, İsimsiz129, 5033/1, 5025/1, 5031/1, Karataş, 5023, 5025/2 Sk., 5002/4 Sk., 5025/4, 5028 Sk., 5025/1 Sk., 5033, 5002/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında Yıldızlar; , Koca Musa Sk., ÇAMLIK, MANASTIR, HASAN ÇAVUŞ, TOKER, ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-04 2024-12-04 10:00:57.346-2024-12-04 13:00:05.279 saatleri arasında Belenbaşı; 3020, 3018 Sk., 3018/8, 3020 Sk., 3016/1 Sk., 3004, 3012, 3013, 3009, 3006, 3001, 3002, 3003, Karatekeli Cd., Hürriyet Cd., Gonca Yörük Cd., Beylik Cad., Belen Cd., 3023. Sk., 3021. Sk., 3019/1. Sk., 3019. Sk., 3018/1. Sk., 3018. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3015. Sk., 3014. Sk., 3011. Sk., 3010. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., , 3020/1, 3020 Sk., İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz35, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, 3015 Sk., İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz63, İsimsiz65, 3021/1 Sk., İsimsiz90, 3021/1 Sk., Efeler Cd., 3018/8 Sk., 3004 Sk., 3018/5, 3018/15 Sk., 3015/2 Sk., 3021/1, 3018/13, 3018/9, 3015/3 Sk., 3021/2, 3021/2 Sk., 3002/2 Sk., 3004/2, 3018/3, 3018/2, 3018/4, 3002/1, 3021/1 Sk., 3004/1, 3015, BELEN, 3007 Sk., 3007, 3018 elektrik kesintisi yaşanacaktır.