04 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:13

KOCAELİ ilinde 04 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE, YENİ mahallelerinde 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENI, YENİ mahallelerinde ERDİL SK., RADAR, RADAR CD., SAMET SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4369. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., BAĞDAT CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, HILAL, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, GÖKTÜRK SK., IPEK, İPEK SK., KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1116. SK., 1117., 1122. SK., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129. SK., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Haziran Salı 00:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1., 1. SK., 19 MAYIS CD., 31., 31. SK., 33. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 39. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, AMİRAL SAĞLAM CD., ATATÜRK BULVAR, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DR.ERCÜMENT KIZILTAN, F.TURGUT SAYIN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARŞI, YUSUFÇA mahallelerinde İZMİT CD., YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUCUALI, SUCUALİ mahallelerinde SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:30-00000 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., MEZARLIK SK., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARLI, BAHARLI SK., BEYAZ LALE SK., ÇINAR CD., ÇULHA CD., HİDAYET SK., MEYAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİSVAK SK., PAPATYA SK., PEMBEGÜL SK., PORTAKAL SK., SARIGÜL SK., SEDEF SK., SÖĞÜT SK., YENİBAHAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde SARIEVLER, SARIEVLER SK., ÜLKER, ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde AKDENİZ SK., AVSAR, AVŞAR SK., BEGEÇ SK., BOZKIR SK., DICLE, DİCLE CD., KAVAL SK., KELEBEK SK., KÖROĞLU SK., LEYLEK SK., MURAT SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOPRAK SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YATAĞAN SK., YENİ DEMİRYOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 105., 105. CD., 111. CD., 1124. SK., 1127. SK., 1128. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 114. CD., 115. CD., 116., 116. CD., 117. CD., 1172. SK., 1174. SK., 1178. SK., 1179. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 1184. SK., 119., 119. CD., AHMET EROL SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, FUAT BALKAN SK., FULYA SK., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HELVACIOĞLU SK., MUAZZEZ ARUOBA, MUAZZEZ ARUOBA SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., UYGAR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 04 Haziran Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 04 Haziran Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELİ mahallelerinde DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Haziran Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 522., 523/1., 526., 526. SK., 527., 528., 528. SK., 534. SK., 536. SK., 539., 539. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., NAZIM HİKMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202. SK., 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203. SK., 203/2. SK., 204. SK., 204/1., 204/1. SK., 204/2. SK., 204/3. SK., 205., 205. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 206. SK., 212., 212. SK., 214. SK., 216., 216. SK., 216/2. SK., 218., 218. SK., 220/2., 220/2. SK., 226. SK., 228. SK., 230., 267/5., 269. SK., FATİH CD., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Haziran Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT mahallelerinde 62/2., 62/3. SK., 62/4., 62/4. SK., 62/5. SK., 62/6., 62/6. SK., 70., 71., 71. SK., 72., 72. SK., 73., 73. SK., 74. SK., 79., 80., 80. SK., 83/1. SK., 84. SK., ISSIKGÖL, VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1719., 1719. SK., 1722. SK., 1724. SK., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1754. SK., 1761. SK., 1762. SK., 1764. SK., 1765., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1789., GAZILER, GAZİLER CD., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1760., 1760. SK., 1763., 1763. SK., 1765. SK., 1766., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1409/2. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., 1519. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1526. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1641. SK., 1646. SK., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1. SK., 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 563. SK., AYDINLAR CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., ÇELIKOGLU CD., D-100 KARAYOLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., OKUL CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1333., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1806. SK., 1807., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1813. SK., 1817/1., 1819., 1819. SK., 1819/3., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1837., 1837/1. SK., 1838. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843. SK., 1844., 1845., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1854. SK., 1854/1. SK., 1856., 1856. SK., 1857. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060. SK., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 23 NİSAN CD., 527. SK., 528/1. SK., 529. SK., ÇOBAN MUSTAFAPASA, EMEKTARLAR CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, YASA, YASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Haziran Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 13. SK., 4513, 4513., 4513. SK., 4516., 4521. SK., 622. SK., CAN SK., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU, FUNDA SK., GONCA SK., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KASIMPATI SK., TAVSANLI ATATÜRK, ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1604/2. SK., AKŞEMSETTİN CD., ÇELİKOĞLU CD., ETHEM BEY CD., OKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333. SK., 1488., 1488. SK., 1488/1. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1488/5., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/2. SK., 1490. SK., 1490/1. SK., 1490/2., 1490/3., 1490/3. SK., 1491. SK., 1491/1. SK., 1491/2. SK., 1492., 1492. SK., 1492/1., 1492/1. SK., 1492/2. SK., 1492/3. SK., 1492/4., 1492/4. SK., 1492/5. SK., 1492/7. SK., 1493., 1493. SK., 1493/1., 1493/1. SK., 1493/3., 1493/3. SK., 1493/4. SK., 1493/6. SK., 1494. SK., 1494/1. SK., 1494/2. SK., 1494/3. SK., 1494/4. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 1806., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1818. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1827/1., 1829., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1843., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1853. SK., 1854., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1857., 1859. SK., 1860. SK., 3001. SK., 3002. SK., 3003., 3003. SK., 3004. SK., 3005., 3005. SK., 3006., 3006. SK, 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014. SK., 3016. SK., 3017. SK., 3020. SK., 3021. SK., 3023. SK., 3024., 3024. SK., 3026. SK., 3027. SK., 3030. SK., 3031. SK., 3032. SK., 72, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, BARIS, ESKIHISAR, ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD., MARSHALL, MARSHALL SK., MENDİREK YOLU SK, ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.