04 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:35

İZMİR ilinde 04 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-04 2025-04-04 09:00:45.35-2025-04-04 15:00:00.199 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-04 2025-04-04 10:00:05.499-2025-04-04 16:00:17.902 saatleri arasında Koca Mehmetler; 40/5, 440. Sk., , 40/5 Küme Evler, isimsiz sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-04 2025-04-04 10:00:13.306-2025-04-04 15:00:21.084 saatleri arasında Yalı; Plaj Cd., ADACIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-04 2025-04-04 10:00:48.951-2025-04-04 16:00:00.365 saatleri arasında Kazımdirik; 340. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 342/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.